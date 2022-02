В Казани прошел вечер памяти известного хореографа Кабула Амонова

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

В КДК им. В.И. Ленина прошел вечер памяти Show must go on, посвящённый творчеству безвременно ушедшего руководителя театра танца КИУ Mix Style, талантливого хореографа-постановщика, выпускника Казанского инновационного университета Кабула Амонова.

Все вырученные средства благотворительного концерта будут направлены в Фонд имени Анжелы Вавиловой.

Кабул Амонов известен во всей России. Он ставил номера для Государственного ансамбля песни и танца РТ, был наставником множества творческих коллективов республики. Под его руководством театр танца КИУ Mix Style стал одним из самых узнаваемых в стране, а его участники завоевали несметное количество наград. Кабул Амонов ушел из жизни осенью 2021 года. Почтить память мастера собрались его друзья, коллеги и ученики.

Впервые Кабула Амонова заметили в Казанском инновационном университете. Он сразу показал себя как талантливый вокалист и хореограф, восславляющий в своем творчестве любовь к матери и отцу, родные места, стремление к духовному развитию и свободе.

В своих сценических произведениях он использовал тюркские, персидские и другие восточные мотивы, превращая сюжеты сказок в непередаваемой красоты номера.

Кабул Амонов был светлым, жизнерадостным человеком, щедро делился позитивом с окружающими. На такой же ноте – доброй, светлой, жизнелюбивой – проходил концерт. Это был вечер без слез, а если слезы и были, то от радости узнавания знакомых интонаций.

Объединенные этим лейтмотивом, номера учеников и коллег Кабула составили впечатляющую программу вечера. Невероятный масштаб, уникальные постановки, красочные декорации, созданные по личным эскизам хореографа костюмы были визитной карточкой Кабула, и на концерте все это было объединено вместе. На сцене выступили шоу-театр «Шарм», ансамбль танца «Казань», эстрадный балет «Экситон» (Ульяновск), Школа-студия «ТАНЦОМАНIЯ» (Тверь), ансамбль эстрадного танца «Планета» (Йошкар-Ола), театр танца Mix Style, Хореографическая студия «Алишевец», хореографический коллектив «Акцент», шоу-балет СRYSTAL, народные артисты Татарстана Алина Шарипжанова, Илюса Хузина, Роман Плеханов, рок-группа «Прогульщики» и множество других танцевальных коллективов со всей России.

Самые близкие люди великого хореографа произнесли на этом вечере важные слова: кто-то посвятил ему свои стихи, кто-то пообещал поддерживать его детище и показать его творчество как можно большему числу людей за пределами Казани и даже России. Ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова выступила с речью: «Кабул был жизнерадостным человеком, с присущим только ему особенным чувством юмора и вот сегодня наш вечер тоже должен быть позитивным! Мы не должны плакать, мы не должны грустить. Мы должны улыбаться, тепло вспоминая его. В своем творчестве Кабул бессмертен, потому что все, что он делал, мы будем продолжать и радовать всех творческими победами. Show must go on!»

Концерт завершился выступлением коллектива КИУ Mix Style. Под аккомпанемент рок-группы «Прогульщики» Mix Style представили красивую, эмоциональную, технически выверенную хореографию – последнюю прижизненную постановку мастера. Зрители, затаив дыхание, следили за происходящим на сцене, и каждый вспоминал моменты своей жизни, связанные с Кабулом Амоновым. Зал провожал коллектив КИУ стоячей овацией, которая длилась несколько минут.

Память о Кабуле будет жить долгие годы, пока его помнят его коллеги и ученики, а затем – их дети и внуки. А его коллектив Mix Style будет выступать и пополняться новыми поколениями участников.