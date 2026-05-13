В Казани прошел урок мужества для подростков с участием бойца «Медика»

Фото: tatarstan.er.ru

В Казани в рамках проекта «ОпЕРежение» партийного проекта «Выбор сильных» при поддержке Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане прошел мастер-класс для воспитанников Республиканской специальной общеобразовательной школы им. Н.А. Галлямова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Наставником для подростков стал партнер Общественной приемной, инструктор и боец с позывным «Медик». Занятие было посвящено физической подготовке, развитию характера, дисциплины и навыков самообороны.

«Медик» провел с воспитанниками интенсивную тренировку, в ходе которой совместил элементы классических техник рукопашного боя и тактической подготовки.

Он познакомил ребят с основами рукопашного боя – отечественного вида спорта, который используется в подготовке силовых структур. Основной акцент был сделан на прикладных навыках: как действовать в ситуации отсутствия оружия и как правильно обращаться с автоматом в боевых условиях.

Инструктор также разобрал с подростками ряд тактических приемов, применяемых в условиях реальных боевых действий и спецподготовки. В программу вошли приемы стрельбы и элементы рукопашного боя с использованием автомата.

Отдельное внимание «Медик» уделил технике безопасности. «Освоение тактических приемов требует специальной подготовки под руководством опытных наставников. Неправильное выполнение ударов прикладом или некорректное обращение с оружием может привести к травмам», – отметил он. Занятие проводилось под контролем специалистов и с использованием макетов оружия.

Несмотря на серьезную тематику, мастер-класс прошел в спокойной и дружелюбной атмосфере. Воспитанники школы им. Галлямова проявили интерес к изучаемым техникам.

Проект «ОпЕРежение» направлен на популяризацию спорта среди молодежи и формирование здорового образа жизни.

«Для нас важно, чтобы ребята чувствовали себя уверенно в любой жизненной ситуации. Проект "ОпЕРежение" дает им возможность перенять опыт у настоящих профессионалов, которые являются примером мужества и силы духа», – подчеркнула координатор Общественной приемной «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.

Организаторы отмечают, что проект продолжает работу в Татарстане, объединяя спортивную подготовку и патриотическое воспитание, а подобные встречи помогают формировать у молодежи навыки самообороны и ответственность.