В Казани прошел творческий вечер к юбилею Айрата Хаметова

Фото: пресс-служба Госансамбля песни и танца РТ

На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая прошел творческий вечер, приуроченный к юбилею художественного руководителя Государственного ансамбля песни и танца РТ – заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Айрата Хаметова. Праздник прошел в формате спектакля-откровения, где юбиляр сам выступил в роли ведущего.

Вместо официальных докладов Айрат Хаметов выбрал доверительный и ироничный стиль общения, рассказав о ключевых этапах своей биографии. Он вспомнил, как в 14 лет по настоянию матери попал в ансамбль вопреки правилам приема и как на первом выступлении на Сабантуе играл роль хромой лошади в последнем ряду.

«Хоть я и начал свой творческий путь хромой лошадью, я пообещал себе никогда не хромать на сцене!» – пошутил Хаметов.

Артист поблагодарил своих первых наставников – народную артистку РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ТАССР Лиму Кустабаеву и заслуженную артистку РФ, народную артистку РТ Раилю Гарипову.

Каждый этап повествования дополнялся яркими танцевальными и вокальными номерами в исполнении Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Фото: пресс-служба Госансамбля песни и танца РТ

Поздравить юбиляра пришли родные, друзья и артисты ансамбля. Официальную часть открыл заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«Более 40 лет Айрат Ринатович служит Государственному ансамблю песни и танца РТ. Из них 20 лет в качестве танцовщика и 20 лет – художественного руководителя. За это время коллектив прослыл одним из лучших ансамблей России. И это звание во многом заслуженно благодаря профессионализму и преданности Айрата Ринатовича своему делу», – сказал он.

С теплыми словами к юбиляру обратился председатель Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Данис Шакиров.

«Имя Айрата Ринатовича знают далеко за пределами республики. Свою известность он заработал большим трудом, упорством и преданностью своему делу. Благодаря ему сегодня Госансамбль песни и танца РТ на высочайшем уровне транслирует искусство татарского народа другим. И все это ради одной цели – сохранить и приумножить культуру нации», – отметил он.

Фото: пресс-служба Госансамбля песни и танца РТ

Свое творческое признание Айрату Хаметову выразили народные артисты РТ Джавид и Зульфия Шакировы, популярные Зайнаб и Зуфар Билаловы. Художественный руководитель театров Камала и «Әкият» Ильгиз Зайниев вышел на сцену вместе с артистами кукольного театра, которые представили юмористическую сценку «Мырау батыр».

Видеообращение прислал Союз национальных профессиональных творческих коллективов России в лице художественного руководителя ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулата Магамедова.

«За твоими плечами 40 лет яркого творческого пути. Оно как пламя согревает сердца граждан великой России и жителей планеты. Достойный, искренний, преданный мудрый и яркий – такого мы тебя знаем и любим. Спасибо, что твой коллектив отличается самобытностью и красотой», – добавил он.

Кроме того, Госансамбль представил эксклюзивный отрывок по мотивам национального балета «Шурале» в честь знаменательной даты – 140-летия Габдуллы Тукая. Этот номер стал сюрпризом даже для самых преданных поклонников ансамбля. Завершился вечер масштабным выходом всей труппы на сцену.