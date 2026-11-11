В Казани прошел творческий вечер известного журналиста Любови Агеевой

В Торгово-промышленной палате РТ прошел творческий вечер, посвященный юбилею известного журналиста, педагога, общественного деятеля и заслуженного работника культуры ТАССР и РФ Любови Агеевой.

Любовь Владимировна Агеева начинала творческую деятельность в многотиражных газетах, заведовала отделом науки, учебных заведений и культуры в редакции газеты «Вечерняя Казань», была первым главным редактором газеты «Казанские ведомости» и возглавляла пресс-центр Государственного Совета РТ в 1995–2003 годах.

Кроме того, она передавала свой опыт студентам Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина и КНИТУ-КАИ, работала на телевидении.

Любовь Агеева – автор двух книг о «казанском феномене», трех томов исторического исследования «Республика Татарстан: новейшая история». Сегодня она издает и редактирует электронную газету «Казанские истории», руководит группой «Журналистика» в Университете третьего возраста и входит в Экспертный совет по памятным захоронениям.

Поздравить именниницу пришли представители власти, СМИ, ее коллеги, ученики и ученицы.

В начале гостям показали документальный 30-минутный фильм «Любовь Агеева. Журналистика способна изменить мир…», снятый телеканалом «ТНВ». Картина показала большой жизненный и творческий путь героини, ее становление в профессии и главные победы. После завершения показа зал встал и долго аплодировал.

После гости смогли первыми увидеть новую книгу мемуаров Любови Владимировны «Жизнь в нескольких эпохах», в которой она подвела итоги своего более чем 60-летнего пути в профессии.

Зачитал поздравление от президента палаты Шамиля Агеева советник председателя ТПП РТ Ильшат Файзуллин.

«Союз торгово-промышленной палаты Республики Татарстан от всей души поздравляет вас с прекрасным юбилеем. Вы яркая фигура журналистики Татарстана. Ваш путь от редакции газеты «Трудовая жизнь» и «Вечерняя Казань» до руководства пресс-центром Государственного Совета Республики Татарстан стал частью истории нашей республики», – отметил в поздравлении Ильшат Файзуллин.

Он подчеркнул, что палата гордится многолетним знакомством с Любовью Владимировной, которая всегда поддерживала деловое сообщество и рассказывала на страницах своего издания «Казанские истории» о судьбах людей и предпринимателей.

Теплые слова прозвучали и от руководства республики. Начальник Управления культуры и развития языков народов Минкультуры РТ Лениза Садыкова вручила юбиляру Благодарность от имени заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой за плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов в своем поздравлении вспомнил, как они начинали работать вместе в парламенте в середине 90-х.

«Когда в 1995 году я только пришел в Государственный Совет и столкнулся впервые с Любовью Владимировной, у нее была четко сформированная задача, и более того, что очень ценно, не только сформированная задача, но и предлагаемые пути ее реализации. По жизни это очень редко бывает», – рассказал Камалтынов.

Он подчеркнул, что авторитет Любови Агеевой в парламенте был непререкаем, потому что с ней не спорили ни депутаты, ни руководители, ведь, по его словам, все знали ее глубокий профессионализм и принципиальность.

«Любовь Владимировна научила всех нас правильно относиться к средствам массовой информации, правильно относиться к печатному слову, к сказанному слову, а тем более к слову записанному, а потом неоднократно показанному и прокрученному», – отметил он.

В завершение своего выступления Юрий Камалтынов вручил Любови Агеевой почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма в Республике Татарстан».