В Казани прошел творческий вечер автора песни «Мин яратам сине, Татарстан»

фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В культурном центре кряшен имени Якова Емельянова в Казани состоялся творческий вечер композитора, лауреата премии им. Г.Тукая, заслуженного артиста РТ, автора более 60 песен Роберта Андреева. Он также является автором музыки к популярной песне «Мин яратам сине, Татарстан», которая в исполнении Салавата Фатхетдинова стала хитом и уже много лет любима татарами во всем мире.

На творческом вечере прозвучали самые известные песни Роберта Андреева: «Ай, җаный», «Кәләй керәшеннәре» , «Кара күлмәк», «Су буенда», «Аккошлар», «Китмә инде», «Үзе бер бәхет», «Мин яратам сине, Татарстан», которые были исполнены под аккомпанемент инструментального ансамбля «Яшьлек» из Альметьевска. Обработки композиций выполнил солист ансамбля Андрей Спиридонов.

«В 2021 году татары во всех странах мира присоединились к флешмобу, исполнив песню „Мин яратам сине, Татарстан“. Эта песня стала народным гимном нашей республики. Ее знают все — татары, русские, чуваши, даже африканцы, живущие в Альметьевске! Песня была создана Робертом Андреевым 30 августа 1990 года», — рассказала ведущая вечера Наталья Попова.

Легендарную песню в исполнении самого автора подхватили все зрители.

Директор культурного центра кряшен имени Якова Емельянова Людмила Белоусова поблагодарила всех участников встречи.

«Сегодня у нас много гостей. Задача кряшенского центра — собрать наших талантливых соплеменников, знакомить их с друг другом и представить их творчество людям. С районами работаем уже три года, ансамбль „Яшьлек“ из Альметьевска — наш долгожданный гость. Спасибо за такой красивый праздник, за ваш высокий профессионализм. Мы счастливы принять у нас кряшен Альметьевского района» — сказала она.

Роберт Андреев рассказал корреспонденту «Татар-информа», что продолжает заниматься творчеством. «Творчество невозможно оставить, песни пишутся. У меня более 60 песен, я не ставлю цели написать много песен. В последнее время мы с Филюсом Хисаметдиновым создали несколько композиций. Сейчас я работаю солистом в ансамбле „Яшьлек“ в национально-культурном центре „Әлмәт“. С ансамблем выступаем под живые инструменты, даем концерты», — рассказал композитор.