В Казани прошел турнир по вольной борьбе памяти Шамиля Ганиева

Фото: пресс-служба турнира

В спорткомплексе «Ракета» состоялся II Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти Шамиля Ганиева. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов, представляющих более 30 команд.

На борцовском ковре встретились спортсмены из Татарстана, а также из Чебоксар, Тольятти, Ижевска, Перми, Ульяновска, Кирова, Оренбурга, Орска, Арзамаса и других городов Приволжского федерального округа.

Фото: Фото: пресс-служба турнира

Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации спортивной борьбы РТ Ленар Гаянов, генеральный директор ГК ООО «Фортэкс» Рауф Галямов, президент Федерации вольной борьбы города Казани Дамир Габдулхаков, а также ветераны вольной борьбы, ученики и семья Шамиля Ганиева.

«Я горд, что в Казани вот уже 19 лет проходит турнир памяти моего отца. В стенах спортивной школы «Ракета» Шамиль Ганиевич воспитал не одно поколение спортсменов, он был уважаемым тренером и просто хорошим человеком. Ученики тянулись к нему, любили и уважали», – заметил один из организаторов соревнований, заместитель генерального директора по строительству «Фортэкс» Азат Ганиев.

«Нам есть куда расти и к чему стремиться. Но есть и чем гордиться: география и число участников растет. К нам приезжают победители других региональных, всероссийских турниров, а также победители первенств округов и России. Надеемся, что очень скоро мы соберем спортсменов со всей России», – добавил Анатолий Ганиев.

Фото: Фото: пресс-служба турнира

В этом году борцы в возрасте 8–14 лет соревновались в 17 весовых категориях. Победителей и призеров турнира наградили памятными медалями, дипломами и денежными призами от Комитета физической культуры и спорта Казани, а также от спонсоров турнира.

Турнир проходит с 2007 года. И если в начале это было локальное городское состязание, то вот уже два года оно носит статус межрегионального турнира.