В Казани прошел турнир по настольному теннису между представителями России и Китая

В пятницу, 15 ноября, в Центре бокса и настольного тенниса прошёл командный турнир по настольному теннису «Вечерняя лига» между представителями России и Китая среди 4 участников деловой программы форума, а также 4 профессиональных спортсменов из двух стран. Турнир носил исключительно дружеский характер и собрал несколько сотен поклонников настольного тенниса из Казани и онлайн-зрителей трансляций от Федерации настольного тенниса России, сообщают организаторы.

В турнире приняли участие депутат Госдумы Федерального Собрания РФ и президент ФНТР Александр Бабаков, замсекретаря партийной группы Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцин Чжан Мин, Министр спорта РТ Владимир Леонов, Председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и члены сборной России: Никита Артеменко и Вильдан Гадиев. Со стороны китайских профессионалов были многократные чемпионы национальных студенческих соревнований: Ян Жулинь и Ван Ди.

По результатам жеребьевки сформировались две команды, где представители России и КНР были распределены по уровню подготовки.

Команда 1: А. Бабаков, Чжан Мин, Н. Артеменко, Ян Жулинь

Команда 2: В. Леонов, Чжоу Лицюнь, В. Гадиев, Ван Ди

Вечер настольного тенниса открылся парным матчем между дуэтом Александра Бабакова и Чжан Мин и дуэтом Владимира Леонова и Чжоу Лицюнь. В двух партиях оказалась сильнее первая пара, одержавшая победу с заслуженным счетом 11:3, 11:6. Александр Бабаков продемонстрировал стабильность в атаках, а его партнёр из КНР удивил своей техникой многих поклонников настольного тенниса.

После завершения своего матча Бабаков предположил, что подобные форумы и турниры позволяют смотреть в будущее, где сотрудничество между странами достигается в разных аспектах жизни, а также дал оценку прошедшему турниру и представил его возможные перспективы в будущем.

«На форуме действительно обсуждались разные предложения о сотрудничестве, и мы смотрим в далёкое будущее, где это сотрудничество будет развиваться в разных областях, выходящих за пределы торговли. Для экономики развитие человека во всех его многогранностях также станет важной целью и спорт там занимает особое место.

Этот турнир по настольному теннису показал, что теперь такое мероприятие станет нормой и правилом проведения на бизнес-форуме «РОСТКИ» и учитывая большой интерес со стороны граждан и молодёжи, в частности, можно сказать, что у подобных международных турниров большое будущее», — подчеркнул он.

Затем профессиональные спортсмены продемонстрировали свои умения в индивидуальных матчах, где в первом же поединке между Никитой Артеменко и Ван Ди выдалась напряжённая борьба в двух партиях, которая продолжалась более 20 минут и точно собрала овации местной публики. Победу одержал, двукратный бронзовый призёр чемпионата России в одиночном разряде Артеменко со счётом: 11:10 и 11:8.

Завершающим матчем вечера стал поединок между Вильданом Гадиевым и Ян Жуйлинь, который смог держать зрителя в напряжении вплоть до финальной партии. Представитель Китая Ян Жулин переиграл своего оппонента, продемонстрировав хорошую физическую подготовленность и выносливость. Итоговый счёт 11:5, 4:11, 11:10 в пользу китайского теннисиста.

Председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь также высоко оценил прошедшее мероприятие.

«Я высоко оцениванию мероприятия подобного уровня, особенно, если они затрагивают тёплые взаимоотношения между Россией и Китаем и особенно здорово, что оно прошло в год 75-летия установления дружеский взаимоотношений между нашими странами. Мы со своей стороны всячески поддерживаем высокие отношения не только в бизнес-сфере, но и в культуре в общем, и в спорте в частности. Такие спортивные турниры полезны для разностороннего сотрудничества в деловых кругах России и Китая. Мы будем и дальше поддерживать такие спортивные инициативы», — сказал он.

Также в рамках мероприятия днём прошли Республиканские соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, где лучшие команды Татарстана смогли продемонстрировать своё мастерство на одном из лучших спортивных сооружений для настольного тенниса в России.

Открывал соревнования Леонов. Церемония награждения прошла в присутствии большого числа зрителей на основной арене перед «Вечерней лигой». Первые три места завоевали юные профессионалы из Казанских спортивных школ. А один из лидеров нынешней сборной России по настольному теннису Никита Артёменко высоко оценил уровень подготовки Татарстанской школы, в особенности после проведения мастер-класса для участников республиканского турнира.

«Мастер-класс прошёл очень даже успешно, видно, что все дети обладают большими перспективами, у всех «горят глаза» и чувствуется высокий уровень работоспособности. В принципе никого отдельно не могу выделить, но все подходили лично, спрашивали, как можно что-то улучшить в своей технике. Конечно, за час времени очень сложно кардинально что-то исправить, но мы вместе с китайскими спортсменами и Вильданом старались выжать из этого максимум. Если они будут усердно тренироваться и работать, то я думаю, что 70% игроков заиграют на ПРО-уровне», — говорит Артёменко.

Для участников юниорского турнира профессиональные игроки из России и Китая провели полноценный мастер-класс с демонстрацией основных навыков, необходимых для начала профессионального пути в настольном теннисе. Юные спортсмены смогли познакомиться ближе со своими кумирами.

Своими впечатлениями после мастер-класса и перед матчами также поделились молодые теннисисты из КНР Ян Жулинь и Ван Ди, являющиеся победителями национальных студенческих чемпионатов.

«Мы очень рады, что смогли приехать на столь большой турнир, тем более мы впервые оказались в России и мы не ожидали, что здесь будет такая хорошая организация. Нам очень понравилось, как нас встретили юные теннисисты и на мастер-классе, и на зрительских трибунах. До сегодняшнего дня мы не соревновались с российскими теннисистами и слабо представляли уровень наших соперников, но уже на разминке мы увидели, что они одни из лучших на национальном уровне, так что здорово, что пинг-понг развивается везде», — сказал он.

Напомним, с 13 по 15 ноября 2024 года в Казани прошел Международный форум «РОСТКИ: Россия-Китай –– взаимовыгодное сотрудничество». Ежегодная площадка для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями была организована в «Казань Экспо». Среди участников форума –– представители федеральных министерств, руководители правительств провинций КНР, Председатели российских и китайских компаний, главы субъектов РФ. Всего участниками Форума в 2024 году стали более 11 тыс. человек. Отметим, что настольный теннис в программу форума интегрировали не случайно: этот вид спорта популярный в обоих дружественных странах.