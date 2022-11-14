В Казани прошел турнир по дзюдо памяти погибших сотрудников правоохранительных органов

Фото: Всероссийское общество «Динамо» Республики Татарстан

В казанском спорткомплексе «Динамо» прошел Первый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 12-13 лет. Он был посвящен памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и 100-летию образования Всероссийского общества «Динамо».

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из Казани, Нижнекамска, Елабуги, Йошкар-Олы, Морки, Набережных Челнов, Чебоксар, Чистополя и Назрани.

В церемонии открытия соревнований приняли участие заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, первый зампред общества «Динамо» Салават Гайсин, участник Олимпийских игр 1976 года, ветеран общества «Динамо» Александр Плюшкин, вице-президент Федерации дзюдо города Казани Николай Швейкин, а также народный художник Республики Узбекистан, заслуженный деятель искусств РТ Озад Хабибуллин.

«В этом легендарном зале начинали свой путь многие спортсмены. Я очень рада, что именно вы, дорогие ребята, стали продолжателями великих спортивных традиций татарстанского и российского дзюдо. Желаю вам успеха. Думаю, что именно вы станете в дальнейшем покорителями высших ступеней пьедестала многих престижных международных турниров», - обратилась в приветственном слове к участникам соревнований Ольга Павлова. Также она поблагодарила всех организаторов турнира и отметила его сегодняшнюю актуальность.

«Мы должны знать и помнить тех людей, которые каждый день отстаивают для нас мирное небо, порой ценой своей жизни. Ваши победы в будущем — это дань уважения этим людям и гарантия, что их подвиги будут помнить и передавать из поколения в поколение. Ставьте перед собой высокие цели и помните, что все невозможное — возможно. „Динамо“ — это движение и сила, пусть оно навсегда останется в вашем сердце», — подчеркнула Павлова.

Отметим, что в качестве главного судьи на турнир был приглашен Вячеслав Мужиков – судья международной категории, входивший в состав судейской комиссии Всероссийской коллегии судей по дзюдо и занимавший ответственные посты в оргкомитетах и судейских коллегиях многих официальных соревнований самого высокого уровня, в том числе и турниров серии «Большой Шлем».