В Казани прошел турнир для бойцов и членов их семей «Шахматы для СВОих»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани, в шахматном клубе имени Сергея Карякина на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ, состоялся турнир «Шахматы для СВОих», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Игроков по видеосвязи поприветствовал сенатор, гроссмейстер, чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам Сергей Карякин.

«Сегодня не будет победителей и проигравших. Вы все получите удовольствие от игры, потому что главное в нашем турнире – живое общение и поддержка друг друга. Рад, что шахматы объединяют защитников Отечества и их семьи», – заявил он и добавил, что в октябре прошлого года был запущен проект «Шахматы для СВОих».

«Штаб общественной поддержки всегда открыт для тех, кто защищает нашу страну. Сегодняшний турнир – еще одна возможность сказать спасибо нашим героям и провести время в кругу единомышленников», – заметил в свою очередь руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев, открывая мероприятие.

Состязались друг с другом восемь игроков – участники специальной военной операции, члены их семей, партнеры Штаба, госслужащие, сторонники партии и член Молодежного парламента Казанской городской Думы. Для турнира был выбран формат «быстрых шахмат» – участники сыграли по семь партий. Судьей был Данил Сибгатуллин.

Первое место занял Александр Бобков, второе место – у Рустема Мухаметшина, третьим стал Игорь Несин.

«Несмотря на напряженную борьбу и конкуренцию, я получил огромное удовольствие от игры. Главное – это атмосфера, поддержка и возможность пообщаться с такими же увлеченными людьми. Спасибо организаторам», – подчеркнул победитель турнира.

Для гостей мероприятия работала историко-патриотическая выставка «Шахматы в истории: связь времен». Создатели экспозиции через архивные фотографии и материалы о легендарных шахматистах Поволжья рассчитывали показать, что шахматы – это символ интеллектуального единства и преемственности поколений.

Шахматные клубы Сергея Карякина на базе Штабов общественной поддержки – это масштабный всероссийский проект, направленный на популяризацию шахмат и объединение любителей интеллектуального спорта по всей стране.