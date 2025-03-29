В Казани прошел турнир «Бункер» в честь героя СВО Евгения Сергеева

29 марта 2025 года Казань стала местом, где воинское братство, память о подвиге и молодежное единство соединились в одном событии. Российское военно-историческое общество в Республике Татарстан совместно с Республиканским центром «Форпост» и Министерством по делам молодежи РТ организовало тактико-спортивные соревнования «Бункер». Турнир был посвящен памяти бойца специальной военной операции Евгения Сергеева, известного под позывным Игла, для которого честь и товарищество были не просто словами, а принципами жизни.

Соревнования, проведенные при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан, стали частью мероприятий Года Защитника Отечества. В турнире приняли участие 20 команд из различных городов Татарстана, включая Казань, Бугульму, Елабугу и Нурлат. Приехали и команды из соседних регионов – Удмуртии, Башкортостана и Чувашии. Участники, представляющие разные профессии и взгляды, были объединены общей целью — испытать себя, прочувствовать командный дух и прикоснуться к живой памяти о защитниках Отечества.

Турнир стал не только проверкой физической подготовки и тактического мышления, но и испытанием на сплоченность, взаимовыручку и ответственность. Важную роль в проведении соревнований сыграли бойцы ЧВК «Вагнер», выступившие в качестве инструкторов. Их боевой опыт и наставничество помогли создать атмосферу доверия, где каждое испытание воспринималось всерьез. Они обучали участников действовать в нестандартных ситуациях, грамотно распределять роли в команде, сохранять хладнокровие и продумывать шаги наперед.

Исполнительный директор регионального отделения РВИО Тимур Камалетдинов подчеркнул, что память – это не просто церемонии и символика, а конкретные действия. Он уточнил, что турнир «Бункер» – это пример того, как молодежь усваивает важные ценности не на словах, а через реальные испытания.

Среди почетных гостей соревнований были заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, родственники Евгения Сергеева, представители патриотических клубов и Герой России Расим Баксиков. В своем выступлении он сказал, что не был знаком с Евгением лично, но оценивает важность таких событий. Здесь нет показного пафоса – здесь настоящее дело. Именно через честную командную работу рождается уважение, человек взрослеет, и его выбор быть патриотом становится осознанным. Это – главный принцип работы с молодежью.

Участники турнира также поделились своими впечатлениями. Один из юношей из Альметьевска признался, что он не служил, но теперь осознал, что значит работать в команде. По его словам, когда знаешь, что тебя прикроют, хочется быть достойным и не подвести товарищей. «Память – это не просто минута молчания. Это выбор, как ты живешь дальше», – заключил юноша.

Соревнования завершились вручением памятных знаков и минутой молчания. Однако главным итогом турнира стало не награждение, а чувство сопричастности, уважения и понимания того, что герои живут, пока их подвиг помнят и продолжают.