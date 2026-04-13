В Казани прошел тренировочный семинар по кендо с мастерами из Италии

В Казани на базе Центра гребных видов спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялось учебно-тренировочное мероприятие по кендо. Семинар провели два мастера меча из Италии – Кристиан Филиппи (кеси, 7 дан кендо) и Элизабетта Филиппи (5 дан кендо, 2 дан иайдо).

В мероприятии приняли участие ведущие спортсмены России, в том числе и члены сборной Республики Татарстан, представляющие ФСО «Динамо» РТ, а также руководители региональных федераций и клубов.

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации кендо

«Семинар прошел на высоком уровне и вызвал большой интерес у участников. Мы видим, что уровень спортсменов растет, и подобные мероприятия позволяют системно развивать соревновательную подготовку. Уверен, что полученные знания и тренировочные подходы будут применяться в региональных клубах и станут основой для дальнейшего спортивного роста и новых побед», – поделился с журналистом президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации кендо

Программа семинара была направлена на совершенствование соревновательной подготовки. В ходе занятий участники отрабатывали базовые элементы, современные соревновательные техники (вадза), а также принимали участие в учебных поединках и разборе типичных ошибок.

Отдельное внимание было уделено вопросам судейства: в рамках семинара прошла специализированная сессия, включающая разбор ситуаций, а также практику судейства в формате имитации соревнований.

«Хочу поблагодарить Кристиана и Элизабетту Филиппи за профессионализм и внимательное отношение к каждому участнику, а также всех спортсменов за активную работу», – отметил Владислав Толкишевский.

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации кендо

Кристиан Филиппи – кеси 7 дан кендо, многократный участник чемпионатов Европы и мира, бывший капитан мужской сборной Италии, чемпион Европы в командном зачете, призер Чемпионата мира, обладатель награды «Fighting Spirit» на чемпионате Европы. В настоящее время является членом судейского комитета Италии.

Элизабетта Филиппи – 5 дан кендо, 2 дан иайдо, входила в состав женской сборной Италии, является преподавателем Итальянской федерации кендо и действующим судьей.