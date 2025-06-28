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СВО 28 июня 2025 12:02

В Казани прошел товарищеский футбольный матч с участием команды ветеранов СВО

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В Казани прошел товарищеский футбольный матч с участием команды ветеранов СВО
Фото: предоставлено Алмазом Осмоновым

На стадионе «Трудовые Резервы» прошел товарищеский матч «Матч Добра». На поле встретились команда ветеранов Специальной военной операции и ФК «Сокол».

Игра, прошедшая в напряженной и зрелищной борьбе, завершилась боевой ничьей со счетом 5:5.

В конце матча АНО «Центр восстановления и адаптации ветеранов боевых действий» подарили команде сокол комиксы о ветеранах с подписями бойцов.

Перед зрителями и участниками выступили камерный хор Республики Татарстан, ансамбль «Жены СВО», юные гимнастки спортивной школы «Трудовые Резервы», музыкальная группа «ВОЛГА-ВОЛГА», артисты Макс Бакс и Рустем Жига.

Партнеры «Матча Добра» передали руководителю РО РТ « МДПДМ» Руслану Елину четыре новых мотоцикла для бойцов СВО.

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