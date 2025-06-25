В Казани прошел спортивный праздник в рамках проекта «Летнее дзюдо»

Фото: Федерация дзюдо РТ

На площадке казанской гимназии №107 «Открытие» состоялся спортивный праздник в рамках проекта «Летнее дзюдо». Мероприятие прошло по инициативе старшего тренера команды «Казанские тигры» Руслана Шигабетдинова при поддержке Федерации дзюдо РТ и администрации гимназии.

На время спортивного праздника футбольное поле гимназии превратилось в большой спортивный майдан. На татами тренеры Илья Кощеев и Маруф Закиров, а также спортсмены Тамерлан Шаяхметов, Ростислав Ключников, Амир Авхадиев и Шамиль Низамов демонстрировали технику дзюдо и показывали школьникам заднюю подножку и бросок через бедро, а также учили самостраховкам при падении.

Тренеры Саид Джахангиров и Мария Лобанова провели утреннюю зарядку с элементами дзюдо и организовали станции с эстафетами и призами – по перетягиванию каната, по «веселым стартам», на координацию и скорость.

Кроме того, все желающие могли нанести себе на память цветные картинки дзюдо с помощью аквагрима. Всего в празднике приняли участие более 90 школьников.

Проект «Летнее дзюдо» направлен на популяризацию дзюдо и проводится в школьных и загородных оздоровительных лагерях, парках и скверах городов и районов Татарстана, способствует набору воспитанников для нового учебного года.

«Гимназия №107, благодаря личному участию директора Анастасии Акмаевой, является одним из лидеров в развитии проектов детского массового дзюдо. Где директор за спорт, там и крепкие дети, много секций, хорошая спортивная инфраструктура», – заметил в разговоре с журналистом «Татар- информа» вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин.