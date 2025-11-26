С 23 по 25 ноября в Казани прошел слёт «Школьных клубов дипломатии»

С 23 по 25 ноября в Казани прошел слет Школьных клубов дипломатии «Движения Первых». Мероприятие объединило школьников в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников. Основной целью слета стало формирование системных многосторонних контактов между школьниками разных регионов страны, укрепление взаимопонимания, развитие интереса к культурам народов мира и создание общих ценностей, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«Слет Школьных клубов дипломатии – отличная возможность ребятам увидеться и познакомиться вживую, обсудить развитие клубов. В Татарстан приехали 200 участников проекта и их наставники из 40 регионов России. Для них провели обширную программу, которая, я уверена, была для них интересна и полезна. Новый сезон проекта продлится девять месяцев.

Впереди участников ждут знакомство с культурой разных стран, «Тайный Дед Мороз», обмен письмами и открытками, виртуальные экскурсии по школам, а завершится сезон в июне онлайн-выпускным и финальными телемостами на тему «Кумиры и фильмы»», – прокомментировала для агентства руководитель международного направления «Движения Первых» в Татарстане и председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Отборочный этап слета прошел 13–14 ноября 2025 года. Экспертная комиссия оценила видеопрезентации клубов, в которых участники рассказывали о деятельности своих объединений, успешных примерах межклубного взаимодействия, значении проекта Школьные клубы дипломатии и личной мотивации участия в слете. Далее были подведены итоги и сформирован список команд, приглашенных на очный этап в Республику Татарстан.

«Я впервые на слете Школьных клубов дипломатии, и мне очень нравится, как здесь все организовано. Мы учились навыкам публичного выступления и коммуникации, участвовали в дискуссиях со спикерами – они делились действительно важными знаниями о переговорах, этике в дипломатии и многом другом.

Особенно ценно для меня было познакомиться с ребятами из разных регионов. Я даже не могла представить, что мы будем вместе работать над проектами. Больше всего запомнилось мероприятие «Глобальная деревня», где мы представляли национальные атрибуты, угощения и сувениры, а участники рассказывали о своих регионах. И могу сказать, что для меня это был невероятный опыт», – отметила участница слета из Казани Дарья Ефремова.

Участники в течение трех дней прошли образовательную и культурную программы. 23 ноября состоялось нетворкинг-знакомство и презентация регионов в Доме дружбы народов Татарстана. 24 ноября участники посетили мастер-класс по ведению переговоров и основам коммуникации, побывали в Казанском федеральном университете и встретились с иностранными студентами, обучающимися в университете. 25 ноября школьники приняли участие в мастер-классе по дипломатическому этикету и основам международных отношений, а также в панельной сессии «Дипломаты будущего: как дружба и открытия меняют мир».

Кроме того, участники работали над проектами по трем направлениям. Первая группа занималась проработкой плана мероприятий по программе «Школа школе» с описанием форматов на периоды с января по июнь и с июня по декабрь 2026 года. Вторая группа разрабатывала концепцию ключевого нового мероприятия Школьных клубов дипломатии, аналогичного акциям «Друг по переписке» и «Тайный Дед Мороз». Третья группа формировала общую образовательную программу, определила, чему хотят научиться участники, каких спикеров пригласить и какие навыки развивать. В это время наставники прорабатывали инструменты для вовлечения участников в проект.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.