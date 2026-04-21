В Казани прошел академический концерт, посвященный 140-летию Габдуллы Тукая

Казанский камерный оркестр La Primavera в понедельник дал концерт, посвященный 140-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Исполнялись произведения, связанные с личностью поэта, – 7-я симфония для струнных и литавр Назиба Жиганова, Концерт-рапсодия для фортепиано и струнного оркестра Рустема Яхина-Абязова, Сюита на темы народов Поволжья Александра Ключарева и произведения Салиха Сайдашева.

В концерте участвовала доцент Казанской консерватории, лауреат международных конкурсов Татьяна Халтурина. Ее исполнение концерта-рапсодии Яхина в обработке Абязова публика приветствовала стоя, а пианистка несколько раз выходила на бис.

«В этот раз я решил включить в программу шедевры татарской академической музыки композиторов, которые так или иначе были связаны с Тукаем. Назиб Жиганов мечтал создать оперу о Тукае. Яхин не был лично знаком с поэтом, но он лауреат Тукаевской премии, его песенные интерпретации поэзии Тукая считаются образцовыми. Ключарев, кстати, тоже лауреат Тукаевской премии, собирал татарские песни, выпустил два сборника. В них есть песни на слова Габдуллы Тукая. Салих Сайдашев был лично знаком с поэтом. Тукай часто приходил в дом, в котором жил Салих, специально, чтобы послушать, как он играет на рояле, и в одну из таких встреч произнес пророческие слова: «Здорово играет, шельма! Музыкантом будет!»

Тукай любил слушать музыку, но ему было непросто угодить. Он был очень избирателен. Для меня это удивительная личность! Какая в нем серьезная глубина! Человек в неполные 27 лет стал культовой фигурой для целой нации! И заслуженно стал! Я думал, что, если бы он еще пожил, значительно развил бы данные Аллахом способности и стал бы, наверное, еще более великим. Вот уже 100 лет о нем говорят, его издают, его изучают. Это вызывает уважение, если не поклонение», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустем Абязов.