В Казани прошло заседание президиума татарстанской «Единой России»

В столице республики состоялось заседание татарстанского руководства партии «Единая Россия», на котором утвердили ряд значимых решений по итогам осенней избирательной кампании в Государственную Думу. Заседание прошло под председательством руководителя татарстанских единороссов Фарида Мухаметшина.

Встреча прошла при строгом соблюдении всех антиковидных мер: на входе в зал заседаний у участников измерили температуру, на площадке были расставлены дезинфекторы для рук, а рассадка гостей проходила в шахматном порядке.

В начале заседания Фарид Мухаметшин вручил партбилеты новым членам партии — удостоверения получили, в том числе, новые партийцы из районов республики. Также участникам встречи сообщили, что татарстанское отделение «Единой России» вошло в десятку лидеров страны по реализации партийного проекта «Онлайн-агитатор», направленного на освещение деятельности партии в цифровом пространстве.

«Это оценка всех партийных организаций, их эффективной работы в муниципальных образованиях нашей республики, в том числе по организации избирательной кампании. Благодаря вашей усердной работе наша партия смогла завоевать преобладающее количество голосов избирателей. Но это не повод расслабляться — впереди нас ждут непростые задачи, нельзя снижать темпов работы», — обратился к присутствующим Фарид Мухаметшин.

Фото: © Егор Никитин/ИА «Татар-информ»

Затем участники заседания приступили к основной работе. В повестке дня заседания были обозначены важные кадровые вопросы в послевыборной период. Так, депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова, избравшись в Госдуму, оставила свой мандат в республиканском парламенте. В ходе сегодняшнего заседания участники единогласно проголосовали за передачу этого вакантного мандата в пользу лидера «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане Динара Бариева.

«При его непосредственном организационном участии в течение последних лет реализовывался ряд проектов, в том числе „ПолитЗавод“, направленный на политическую социализацию и вовлечение молодежи. <...> Выдвижение такого молодого коллеги еще раз демонстрирует непрерывный процесс обновления и омоложения наших партийных рядов», — прокомментировал решение Фарид Мухаметшин.

Другим вопросом заседания стало закрепление избранных по федеральному списку депутатов Госдумы от Татарстана за конкретными муниципалитетами республики. Процедура позволяет конкретизировать работу народных избранников с населением и повысить эффективность обратной связи, отметил руководитель республиканского исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

В частности, за депутатами Татьяной Ларионовой и Еленой Ямпольской закрепили Ново-Савиновский и Советский районы Казани, город Набережные Челны, а также Елабужский, Менделеевский и Спасский районы республики. За Айдаром Метшиным оказались закреплены Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Заинский, Мензелинский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Тукаевский, Черемшанский и Чистопольский районы Татарстана. За депутатами Айратом Фарраховым и Максимом Топилиным закрепили Кировский и Московский районы Казани, а также Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский муниципальные районы.

Еще один вопрос заседания был посвящен смене секретаря Бавлинского районного отделения «Единой России» — в связи с изменением его места жительства. Его обязанности возложили на заместителя главы — председателя Совета Бавлинского района Рината Хамидуллина.

В конце заседания Фарид Мухаметшин отметил, что в начале декабря состоится федеральный съезд единороссов — к этой дате татарстанское отделение намерено подготовить необходимые документы по принимаемым решениям.