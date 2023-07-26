В Казани прошел съезд благотворительных фондов

Фото: пресс-служба БФ «Сабиль»

В Казани состоялось собрание, посвященное развитию благотворительности и объединению усилий по реализации благотворительных проектов. В нем приняли участие 16 благотворительных фондов из Татарстана, Дагестана, Ингушетии, Башкортостана и Ульяновска.

Съезд был организован казанским благотворительным фондом «Сабиль». «Собрание в Казани стало логичным продолжением межрегионального форума „На вершине“ (прошел в начале июля в Карачаево-Черкесии, в Домбае — прим. Т-и), которое мы посетили на Кавказе. Темы грантовой поддержки и оценки социального эффекта проектов, которые обсуждались в Домбае, были развиты на встрече в Казани», — пояснил руководитель отдела развития фонда Фанис Габидуллин.

Обсудили участники встречи и повышение эффективности взаимодействия с органами государственной власти. По оценке Минэкономразвития РФ, некоммерческие организации, составляющие 0,5% от всех юридических лиц страны, генерируют 1,5% ВВП.

Один из приглашенных специалистов, эксперт по менеджменту из Нижнего Новгорода Игорь Артемов, рассказал, что на форуме были рассмотрены вопросы поиска управленческой модели и идентичности для благотворительной и некоммерческой организации, а также базовые методики подбора и оценки персонала.

Фото: пресс-служба БФ «Сабиль»

Кроме того, была затронута и проблема иждивенчества. Путям выхода людей из тяжелого положения и основам благотворительности была посвящена лекция гостя из Дагестана — имама Абдуррахмана Шарафутдинова.

В ходе дискуссии ее участники сослались на опыт благотворителей, принимавших участие в ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии.

«На второй день мы уже были на месте землетрясения, собрав команду единомышленников, сняли офис и развернули оперативный штаб», — отметил руководитель международных проектов БФ «Сабиль» Тарлан Халилов, упомянув, что центром приложения усилий стала помощь живущим в Турции сирийцам, положение которых усугублялось из-за отсутствия документов.

А директор фонда и один из организаторов собрания Тимур Ахметгалеев выразил надежду, что «этот съезд станет ежегодным и принесет много пользы».