Семинар об эффективной работе органов власти в мессенджерах прошел в Казани

На базе центра «Диалог» в Казани стартовал семинар, посвященный эффективной работе органов власти в интернет-мессенджерах. В течение двух дней ведущие специалисты в сфере сетевых коммуникаций поделятся лучшими региональными практиками, обсудят тренды развития и поделятся секретами создания Telegram-каналов с миллионной аудиторией.

«Тема очень актуальная и интересная. Telegram в свое время взорвал пространство, став инструментом анонимной демократии. Сейчас ситуация несколько изменилась — это некая коллективная организация, развлекательный контент и среда для общения и жизни. Поэтому тема для нас тоже увлекательная. Я желаю вам продуктивной работы», — напутствовал участников семинара руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Проект «Экспертные советы» — это совершенно новый формат АНО «Диалог», который начал реализовываться в этом году. В рамках проекта уже прошли семинары, посвященные работе с неофициальными пабликами и блогерами. На этот раз в повестке форума — эффективные методы и способы ведения Telegram-каналов органами власти.

«Мессенджеры — это одна из площадок, которая очень быстро развивается. Людям удобно получать такую информацию, удобно следить за тем, что происходит в их городе и регионе. Поэтому важно выстраивать коммуникацию с жителями с помощью этой площадки», — отметила руководитель направления «Мессенджеры» АНО «Диалог» Дарья Цуманкова.

По ее словам, в этом году география участников семинара достаточно обширна. Среди них есть представители Санкт-Петербурга, Якутии, Ставропольского и Пермского краев, Москвы и, конечно, Казани. В работе экспертного совета примут участие 24 человека. Это ведущие специалисты по интернет-коммуникациям, руководители информационных агентств, а также администраторы крупных Telegram-каналов.

«Самый главный вопрос, который важен для всех, — это работа в мессенджерах. В них важно работать всем — и СМИ, и органам власти. Мы должны быть там, где есть пользователи. Соответственно, мы будем говорить про тренды в мессенджерах, постараемся сформировать карту трендов, поговорим о том, какие перспективы развития есть у Viber, WhatsApp, Telegram и как нам можно их эффективно использовать», — подчеркнула руководитель проекта «Экспертные советы» Александра Оверченко.

Кроме того, эксперты расскажут про успешные форматы представления контента в новостных Telegram-каналах, поделятся приемами создания информационных поводов и их дальнейшего продвижения, а также обсудят тренды и будущее мессенджеров.

Конечным итогом работы экспертного совета станет создание первого учебного пособия в сфере государственного Digital. Предполагается, что книга выйдет в 2023 году.

«„Диалог-Регионы“ планирует подготовить учебник в сфере государственного Digital. В нем будут разные разделы, один из которых окажется посвящен мессенджерам. Сегодня и завтра мы проработаем концепцию книги, проработаем самые главные моменты данной тематики, куда войдет также опыт коллег из соседних регионов», — заметила Дарья Цуманкова.