В Казани прошел семинар о профориентационной работе со школьниками

На базе многопрофильной гимназии №189 «Заман» Кировского района Казани состоялся «Семинар по реализации Единой модели профориентации на продвинутом уровне». К обсуждению были приглашены педагоги, директора школ и ректоры вузов, а также другие эксперты.

На повестке дня стояли несколько видов реализации Единой модели профориентации обучающихся 6-11 классов. Это профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, работа с родителями, мастер-классы, внеурочная деятельность.

Участники панельной дискуссии обсудили вопрос значимости профориентационной работы с обучающимися.

Руководитель ЦОПП Наталья Королева отметила: «На сегодняшний день в рамках реализации Единой модели профориентации существуют инструменты, которые важно правильно использовать для достижения наилучших эффектов формирования профессионального самоопределения обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Особо актуальной становится трансляция своего опыта опорными школами тем, кто еще не овладел современными практиками, известными в рамках реализации всероссийского проекта «Билет в будущее».

Участники семинара посетили демонстрационный урок в рамках курса занятий «Россия — мои горизонты».

Семинар организован Фондом гуманитарных проектов, Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».