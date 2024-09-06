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В Казани прошел семинар о клиентоцентричном подходе в работе кадровых служб
В Казани прошел образовательный семинар «Трансформация кадровых процессов: развитие клиентоцентричного подхода при управлении персоналом на государственной службе РТ», на котором руководители кадровых подразделений госорганов Татарстана обсудили, как клиентоцентричный подход меняет работу кадровых служб и к каким положительным результатам это приводит. Об этом сообщает Департамент государственной службы и кадров при Раисе РТ.
Директор по развитию ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Надежда Сладкова рассказала о внедрении в кадровую работу госорганов принципов и технологий клиентоцентричного подхода. В своем выступлении она поделилась новыми подходами при управлении персоналом в работе с внешним и внутренним клиентом, инструментами мотивации, рассказала, какими компетенциями должны обладать сотрудники кадровых служб.
Основные задачи клиентоцентричности обозначены в федеральном проекте «Государство для людей». В его рамках сотрудники рассматриваются как внутренние клиенты, а основной задачей кадровой службы считается улучшение клиентского опыта.
Участники семинара рассмотрели основные риски и барьеры, препятствующие внедрению клиентоцентричного подхода, а также пути решения.
В завершение руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов подвел итоги обучения и поставил перед кадровыми службами госорганов задачи по разработке и утверждению плана трансформации кадровых процессов на 2025 год, а также последующей их реализацией в установленные сроки.
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