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В Казани прошел семинар на тему организации выборов Президента РФ
В Казанском кремле прошел семинар под названием «Молодежный код гражданственности». Его организаторы – ЦИК РТ Министерство по делам молодежи Татарстана.
Как сообщили в телеграм-канале татарстанской центральной избирательной комиссии, участниками встречи стали студенты вузов РТ - члены Клубов молодых избирателей, Молодежного правительства и Молодежного парламента Татарстана.
На встрече с ребятами обсудили вопросы, связанные с организацией и проведением выборов Президента РФ в Татарстане: можно ли принять участие в выборах не только в качестве голосующего, как повысить правовую грамотность молодых и впервые голосующих избирателей, какие активности пройдут в Татарстане в рамках Года молодого избирателя в избирательной системе республики. Отвечали на вопросы председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков, председатель Молодежного правительства Татарстана Елена Багаева, председатель исполкома регионального отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо.
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