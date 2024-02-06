В Казани прошел семинар на тему организации выборов Президента РФ

В Казанском кремле прошел семинар под названием «Молодежный код гражданственности». Его организаторы – ЦИК РТ Министерство по делам молодежи Татарстана.

Как сообщили в телеграм-канале татарстанской центральной избирательной комиссии, участниками встречи стали студенты вузов РТ - члены Клубов молодых избирателей, Молодежного правительства и Молодежного парламента Татарстана.

На встрече с ребятами обсудили вопросы, связанные с организацией и проведением выборов Президента РФ в Татарстане: можно ли принять участие в выборах не только в качестве голосующего, как повысить правовую грамотность молодых и впервые голосующих избирателей, какие активности пройдут в Татарстане в рамках Года молодого избирателя в избирательной системе республики. Отвечали на вопросы председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков, председатель Молодежного правительства Татарстана Елена Багаева, председатель исполкома регионального отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо.