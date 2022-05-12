В Казани прошел семинар для участников конкурса на разработку проекта Соборной мечети

Тематический двухдневный семинар для участников международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани и прилегающей к ней территории завершился накануне в столице РТ.

Программа семинара включала в себя ознакомительную поездку по исторической части Казани с посещением старейших мечетей города, экскурсиями по музеям. Участники также выезжали на место будущей стройки новой Соборной мечети. Она, напомним, расположится на правом берегу Казанки, где ранее был парк аттракционов «Кырлай».

Как ранее сообщал «Татар-информ», во второй этап конкурса прошли 20 участников из семи стран: России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Египта. Всего на конкурс было подано более 40 заявок.

В рамках семинара команды-участники встретились с членами экспертного совета. Они смогли получить ответы на все интересующие и волнующие их вопросы касательно концептуального решения, исторического содержания, технических моментов, которые обязательно будут учтены при разработке конкурсных предложений.

Среди экспертов были представители мэрии Казани, Духовного управления мусульман РТ, преподаватели профильных учебных заведений, известные архитекторы. Свои пожелания, предложения и пояснения в адрес участников озвучили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный архитектор Казани Ильсия Тухватуллина, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов.

Как отметили в республиканском фонде содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек – Доброта», конкурсанты отметили важность семинара и возможность познакомиться, пообщаться, вдохновиться, получить консультацию от ведущих экспертов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани будет заложен 20 мая текущего года. Мероприятие пройдет в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Известные татарские деятели поделились своими вариантами названия новой мечети и аргументами в их защиту.