В Казани прошел седьмой Летний книжный фестиваль «Смены»

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Фестиваль был организован Центром современной культуры «Смена», Дирекцией парков и скверов Казани, Национальной библиотекой Республики Татарстан при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В программе события были традиционная книжная ярмарка, лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг и выставок, встречи с авторами, детские лаборатории, семейная программа, открытия новых выставок, кинопоказ, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры, специальные проекты и многое другое.

Событие, которое успело стать одним из главных летних общегородских мероприятий в Казани, прошло на нескольких площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена».

Летний книжный фестиваль «Смены» 2024 года открыл насыщенное литературное лето в Татарстане, завершающим событием которого станет книжный фестиваль в Нижнекамске в начале сентября.

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»:

Летний книжный фестиваль «Смены» традиционно удивил масштабом — в этом году в программу добавились специальные детские зоны, появилась инклюзивная программа и доступная среда. Мы рады быть причастными и поддерживать такие события, чтобы дарить городу и людям возможности узнавать новое, открывать для себя Казань с другого ракурса. Развитие культурных проектов в регионах присутствия компании — одно из ключевых направлений программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которая каждым своим событием делает жизнь в городах интереснее, сложнее и активнее.

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Кирилл Маевский, сооснователь Центра современной культуры «Смена»:

Летний книжный фестиваль для нас всегда большой праздник, подготовка к которому начинается задолго до. С каждым годом программа фестиваля расширяется и растягивается по разным городским точкам, и фестиваль 2024 не исключение. Новые проекты, специальные программы, книги и все, что мы так любим.

Фестиваль традиционно открылся книжной ярмаркой в парке «Черное озеро», где были представлены книги более ста издательств.

Образовательная программа фестиваля была реализована совместно с федеральными и региональными партнерами, среди которых главные российские музеи, культурные институции, инфраструктурные и lifestyle-проекты.

Отдельным блоком образовательного трека фестиваля стали презентации и встречи с авторами, организованные совместно с издательствами, формирующими сегодняшнюю интеллектуальную повестку.

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Детско-семейная программа

В этом году детская программа книжного фестиваля значительно расширилась. Для младших гостей фестиваля кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг провели серию образовательных событий, воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.

Профессиональная программа для работников книжной культуры «Книги меняют города»

Еще одним треком Летнего книжного фестиваля «Смены» стала профессиональная программа для работников книжной культуры, которая прошла в Казани второй раз. В дни ЛКФ в городе собрались представители книжной индустрии и библиотек со всей страны, чтобы поделиться друг с другом опытом, вдохновиться на новые проекты и приобрести инструментарий для современной работы библиотек и локальных книжных магазинов. В рамках серии дискуссий и мастер-классов они обсудили стратегии развития книжной культуры в регионах, современные формы существования библиотек и книжных магазинов, способы формирования издательских программ, развитие библиотечных сервисов и инноваций, меняющих облик городской институции, и многое другое. Для тех, кто не смог присутствовать на фестивале офлайн, был записан полноценный курс видеолекций, который будет доступен для просмотра всем участникам программы.

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Инклюзивная программа

В 2024 году на Летнем книжном фестивале впервые появилась доступная среда и инклюзивная программа. Понимая всю ответственность и сложность задачи, «Смена» пригласила стать куратором направления Ольгу Гончарову — руководителя отдела социокультурных коммуникаций Русского музея. На фестивале была подготовлена программа для глухих и слабослышащих посетителей, среди событий которой: перевод всех мероприятий в первом лектории на русский жестовый язык (РЖЯ), детские мастер-классы для глухих и слабослышащих с переводом на РЖЯ и экскурсия с переводом на РЖЯ совместно с проектом «Казань глазами инженера». В течение двух дней фестиваля на «Черном озере» работали волонтеры, прошедшие обучение у экспертов по инклюзии и взаимодействию с людьми с особыми потребностями, а в книжном магазине «Смена» для нейроотличных людей были доступны сенсорные сумки, в которых находились шумоподавляющие наушники, очки, беруши, антистресс-игрушки и другие предметы, способствующие снижению стресса.

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Специальные проекты и параллельная программа

На гастроли в Казань приехали и федеральные проекты — Дом творчества Переделкино совместно со «Сменой» провел Вторую Волжскую переводческую резиденцию в дни фестиваля и представил ее промежуточные результаты на фестивале, а также стал партнером нескольких презентаций книг и провел серию специальных событий в парке «Черное озеро», в числе которых экскурсии по Переделкино в Казани и книжный клуб. Для обсуждения была выбрана повесть «Мой дедушка – памятник» Василия Аксенова — автора, родившегося в Казани, а с начала 1970-х годов жившего в том числе и на даче в Переделкине.

Совместно с просветительской компанией «Казань глазами инженера» Центр современной культуры «Смена» организовал несколько новых экскурсионных маршрутов. Это экскурсии «Соцгород – сталинский ампир и самолеты», «Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма» и «Архитектурный коктейль. Прогулка по центру от классицизма до постмодернизма», где каждый посетитель учится под новым углом смотреть на знакомые сооружения и читать их фасады.

Радио «Культура» во второй раз приехало в Казань с выездной студией, ведущие которой в прямом федеральном эфире все выходные интервьюировали спикеров ЛКФ, участников фестиваля и главных культуртрегеров Казани. Послушать записи можно по ссылке.

Центр «Зотов» специально для Летнего книжного фестиваля «Смены» подготовил программу «Конструктивизм. Казань». В нее вошли презентация книги «Азбука авангарда», лекция искусствоведа Елены Лаврентьевой о казанском периоде Александра Родченко и Варвары Степановой, мастер-классы для детей и взрослых от художницы Лады Шаповаловой, а также серия экскурсий совместно с проектом «Казань глазами инженера» по конструктивистским памятникам города.

Фото: © Даниил Шведов / пресс-служба Летнего книжного фестиваля «Смена»

Вместе с Институтом развития городов Татарстана и республиканским проектом о культуре ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Центр современной культуры «Смена» представил для гостей фестиваля серию событий о жизни с собаками, во время которых специалисты расскажут про особенности выбора питомцев и их значимость в нашей повседневной жизни.

Одна из тем книжного фестиваля в этом году — путеводители. Специально к событию вместе с проектом «Голоса» и книжным сервисом Строки «Смена» выпустила три аудиогида по Казани: «Три центра Казани», «Казань университетская» и «Казанский авангард». Все они доступны по ссылке.

В дни фестиваля в книжных магазинах «Смена» можно было получить бесплатно печатную версию путеводителя «Три центра Казани», реализованную ограниченным тиражом, а презентация аудиогидов состоялась 9 июня в Лектории №1. В презентации приняли участие основатель образовательного проекта «Голоса» Митя Ганопольский, сооснователь и сопродюсер образовательного проекта «Голоса» Константин Лялин и сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.