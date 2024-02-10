В Казани прошел шахматный турнир в честь Года семьи

Сегодня в казанском ИТ-парке прошел семейный турнир по шахматам. Команды состояли из двух членов семьи, будь это отец и сын, дедушка с внуком или брат с сестрой. Они сражались с другими путём жеребьёвки, а баллы участников команды (взрослого и ребёнка) суммировались между собой.

«Турнир нацелен на сплочение семейных ценностей, турнир дружеский и семейный. Шахматы – это интеллектуальный вид спорта, который хорошо сплачивает людей, они развивают мышление, память», – рассказал председатель Ассоциации профессиональных тренеров РТ и главный судья на турнире Иван Герасимов.

Руководитель Детского ИТ-парка Дамир Ахметзянов отметил, что 80% команд – семейные.

Самому младшему участнику турнира, Ните Мирзаевой, исполнилось 6 лет. Она поделилась, что заниматься шахматами ей нравится. Мама рассказала ей о турнире, и девочка захотела сама попробовать себя в игре. Нита очень переживала перед началом поединка и отметила, что участие важнее победы.

«Я пришел сюда с сыном, нас записала жена. Впечатления остались только положительные. Я давно не играл в шахматы, и время проходит очень быстро. Мы не переживали совсем, шли целенаправленно на победу», – рассказал Валерий Юзеев.

8-летняя Риана Васильева рассказала, что уезжает с отличными впечатлениями, потому что очень любит шахматы и для неё важна как победа, так и участие. Перед турниром девочка не переживала вообще и ехала с уверенностью победить.

«Я привезла сына и дочку. Сыну 7 лет, дочке – 13. Мы часто участвуем в турнирах, которые устраивает Ассоциация профессиональных тренеров РТ. У дочки есть третий разряд, а сын только начал заниматься шахматами. Мы посещаем турниры, это даёт развитие, и детям нравится. Не могу сказать, что мы приходим за победой, для нас главное участие», – рассказала Эндже Хафизова.

Один из тренеров пожелал всем каждый день тренироваться. Мужчина уверяет, что в тренировках открывается истина, и любой шахматист становится с каждым днем сильнее.

Сама игра состояла из 7 туров и 36 команд. Победителей наградили призами, среди них были рюкзаки, блокноты, книги.

Замруководителя Ассоциаций профессиональных тренеров РТ Татьяна Ширяева рассказала, что турнир проводится в честь Года семьи для укрепления семейных традиций и популяризации шахмат как стиля жизни и семейного досуга. Она считает, что старшее поколение должно передавать свои умения и навыки детям.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.

Фото: Анастасия Богданова/ «Татар-информ»