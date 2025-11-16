В Казани прошел Республиканский турнир по ушу «Восточный барс»

В Казани завершился 7-ой Республиканский турнир и Кубок Республики Татарстан по ушу «Восточный барс / Кончыгыш барсы».

Турнир включил в себя 4 соревновательных дисциплины: ушу-таолу, кунг-фу-традиционное ушу, сантьда и тайшоу.

В соревнованиях приняло участие более 180 спортсменов из Чистополя, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска, Воронежа, Чебоксар и Казани.

Татарстанская команда «Огненные фениксы» стала серебряным призером в общем зачете по ушу-таолу, кунг-фу и юнчуньцюань. Первое место заняла воронежская школа боевых искусств «Парящий Орёл», третье - МОСО «Федерация ушу Зеленодольска и Зеленодольского района».

Республиканский турнир и Кубок Республики Татарстан по ушу «Восточный барс / Кончыгыш барсы» прошел в Казани в Центре бокса и настольного тенниса.

Видео: Федерация ушу РТ