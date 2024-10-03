В Казани прошел республиканский семинар для педагогов дополнительного образования

Фото: Яна Кузахметова

В Казани на площадке еврейской школы №12 Вахитовского района прошел ежегодный республиканский семинар для педагогов дополнительного образования.

«Это хороший обмен опытом. Наша школа является одной из стажировочных площадок, поэтому сюда приезжают коллеги, которым мы рассказываем, чем мы живем. На семинаре наши педагоги рассказали о наших традициях, и так совпало, что сегодня мы празднуем «Рош-а-шана» (еврейский Новый год)», - поделилась директор школы Розалия Козловская.

Для участников семинара была составлена целая образовательная программа, в которую вошли различные тематические лекции, мастер-классы и открытые уроки.

«Мы показали фрагменты занятий дополнительных кружков, которые функционируют в нашей школе. Это и школьное СМИ, флорбол, карате, вокал, танцы. Также показали гостям спектакль на иврите. Мы очень хотим поделиться своим опытом работы в этом направлении», - рассказала организатор семинара Гульгена Камалиева.

Кроме ознакомления участников с методической работой школы, собравшиеся могли сами написать песню с помощью нейросети.

«Такого формата, с которым нас сегодня познакомили, в моей практике еще не было. Я вообще поражена. Для нас это настоящий праздник. Много нового узнали и отметили для себя. Здесь очень необычно, даже слов нет. Очень приятно удивлены», - поделилась одна из участниц семинара.

Материал Яны Кузахметовой