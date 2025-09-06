В Казани прошел республиканский День садовода и огородника

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На ярмарочной площади в агропромышленном парке Казани на республиканский День садовода и огородника собрались садоводы-любители. Заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров обратился к участникам с приветственным словом и вручил награды передовикам.

«"День садовода" – замечательный день. Здесь мы чествуем садоводов, которые любят землю, благодаря своему труду получают богатый урожай. Это не просто хобби, это работа, требующая серьезных знаний, опыта и, конечно же, огромной любви. Вы на своем примере демонстрируете эффективное землепользование, выращивание экологически чистых овощей и фруктов и обеспечение семьи витаминами», – заявил он.

Сегодня в Татарстане сфера садоводства находится в развитии – в республике насчитывается более 900 садоводческих хозяйств, объединяющих более 1 млн человек.

«Наша республика – один из немногих регионов России, где вопросы садоводства решаются на государственном уровне. Осознавая роль садоводческих территорий в жизни татарстанцев, по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова реализуется масштабная программа по их возрождению и развитию», – подчеркнул министр.

Также Марат Зяббаров высказал пожелания садоводам-любителям. «Завершая свое выступление, от всей души благодарю каждого садовода за добросовестный труд, за любовь к земле. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов», – сказал он.

В ходе мероприятия свои выставки представили организации, предприятия, садоводческие товарищества муниципальных образований. Здесь были представлены экспозиции из Казани, Набережных Челнов, Высокогорского, Тукаевского, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов.

Юлай Низаев