Казань приняла этап Кубка равноапостольного Николая Японского по кендо

В Казани состоялся региональный этап Кубка равноапостольного Николая Японского по кендо. Соревнования стали отборочными на III Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, который состоится 20 февраля 2025 года в Мытищах.

«Кубок равноапостольного Николая Японского – единственный патриарший спортивный фестиваль в России. В ноябре 2023 года госпожа Хироко Коздуки (супруга экс-посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки) передала в дар Раифскому Богородицкому монастырю созданный ею канонический образ равноапостольного Николая Японского. Освещенная икона хранится в монастыре», – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Региональный этап прошел в спортивном комплексе «Динамо» и объединил десятки юных кендоистов со всей республики.

С напутственным словом к участникам соревнований обратились епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил и заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялетдинов. Кроме того, руководитель татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» Асия Садыкова зачитала приветствие и пожелания от экс-посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки.

Соревнования прошли в индивидуальных и командных первенствах. Победителем среди юношей в возрасте 11-14 лет стал Дамир Габдуллин, в юниорском первенстве и кю-капе отличился Мухаметренат Халиуллов, индивидуальный дан-кап выиграл Марат Таиров, а в первенстве среди девушек сильнейшей оказалась Алия Каюмова. В командных соревнованиях чемпионом стала команда, состоящая из Марата Таирова, Арсения Власова и Дамира Габдуллина.

Помимо соревновательной части, состоялись также показательные выступления по каратэ и кюдо (стрельба из японского лука).

Фото: Всероссийская федерация кендо