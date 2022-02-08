В Казани прошел просветительский марафон общества «Знание»

В Казани и еще четырех городах России, Вологде, Екатеринбурге, Сочи и Туле, сегодня прошли мероприятия просветительского марафона «„Знание“ о науке будущего». Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Событие было организовано при поддержке Минобрнауки РФ. Работавшие параллельно мультимедийные студии-лектории объединили более 40 экспертов, государственных деятелей и молодых ученых. Прямые трансляции смотрели во всех регионах страны, они собрали свыше 3 млн просмотров в интернете.

В Казани участники мероприятия обсудили перспективы развития науки в Татарстане. Заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина рассказала, что сейчас в республике разрабатывается новая программа по развитию науки в регионе, предназначенная в том числе для школьников и студентов. Речь идет о грантовой, социальной и жилищной поддержке.

По словам представителя Минмолодежи, в Татарстане многие годы эффективно работают технопарки и бизнес-инкубаторы, которые выращивают новых ученых и помогают их проектам воплощаться в жизнь.

Выступивший в лектории студент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Дмитрий Кириченко предложил экологичный метод очистки орбиты Земли от космического мусора. В свою очередь главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко рассказал о беспилотных машинах и электромобилях.

«Одна из главных задач Российского общества „Знание” — рассказать о науке доступно и увлекательно, познакомить с последними научными открытиями и изобретениями, которые меняют сегодня наш мир, а также через истории успеха современных ученых показать возможности для саморазвития», — напомнил в своей приветственной речи генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Трансляции марафона доступны для всех желающих на сайте Российского общества «Знание», а также в официальных региональных сообществах организации в социальной сети «ВКонтакте».