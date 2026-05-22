В Казани прошел профориентационный форум для будущих медиков при поддержке «Единой России»

В Штабе общественной поддержки состоялся четвертый этап ежегодного профориентационного форума «Образование – 2026», организованный в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», сообщили на официальном сайте партии. Участниками стали учащиеся профильных классов Лицея №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина и Гимназии №179 – Центра образования.

Заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева отметила, что система здравоохранения республики сегодня остро нуждается в мотивированных молодых кадрах, а ранняя профориентация позволяет школьникам определиться с путем в медицинской сфере.

В рамках форума прошла панельная дискуссия «Медицинское образование: перспективы и возможности» при участии и.о. проректора Казанского государственного медицинского университета Ильнура Ямалнеева, начальника Управления документационного обеспечения и контроля КГМУ Светланы Титовой, а также начальника Отдела по развитию карьеры и профессиональных навыков Центра занятости населения Казани Гульнары Хайрутдиновой. Модератором выступил ивент-менеджер Штаба Георгий Зубко.

Спикеры рассказали о новых подходах к подготовке врачей, о целевом обучении как гарантированном способе трудоустройства, а также о навыках, наиболее востребованных у медиков. Особое внимание уделили дефициту кадров в первичном звене здравоохранения и мерам господдержки молодых специалистов в Татарстане.

После дискуссии школьники пообщались с представителями профильных кафедр и институтов: заместителем директора по воспитательной и социальной работе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Екатериной Чилимовой, заведующим кафедрой анатомии и гистологии Института «Академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» КГМУ Айдаром Гирфановым и начальником Управления документационного обеспечения и контроля КГМУ Светланой Титовой.

Школьники задавали вопросы о проходных баллах, практико-ориентированном обучении, стажировках и трудоустройстве после вузов. Наибольший интерес вызвали симуляционные центры, где студенты отрабатывают навыки на манекенах, а также возможность совмещать учебу с работой в медицинской среде уже на старших курсах.

Форум «Образование – 2026» продолжает работу. Завершающий этап посвятят инженерному направлению – одной из ключевых сфер, определяющих технологический и кадровый суверенитет России.