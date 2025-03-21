ФСО «Динамо» РТ проведет акцию, посвященную легендам динамовского движения

Фото: Пресс-служба "Динамо" РТ

На площадке казанского спорткомплекса «Динамо» прошло очередное заседание президиума ФСО «Динамо» РТ. Мероприятие провели под руководством первого зампредседателя ФСО Салавата Гайсина.

На встрече были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 100-летия «Динамо» Татарстана, а также решили провести стимулирующую акцию, посвященную легендам динамовского движения и текущим вопросам по уставной деятельности.

«На заседании окончательно был утвержден официальный логотип, подготовленный к дате 100-летия «Динамо» РТ. Этот логотип нанесут на форму динамовских спортсменов, а также будут использовать при проведении разных спортивных и массовых мероприятий, проходящих под эгидой «Динамо», в юбилейном для нашего спортивного общества 2026 году. Кроме этого уже сейчас заранее готовятся списки для награждения и чествования наиболее выдающихся людей, которые внесли большой вклад в развитие ФСО «Динамо» РТ», – поделился с журналистом «Татар-информа» Гайсин.