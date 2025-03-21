ФСО «Динамо» РТ проведет акцию, посвященную легендам динамовского движения
На площадке казанского спорткомплекса «Динамо» прошло очередное заседание президиума ФСО «Динамо» РТ. Мероприятие провели под руководством первого зампредседателя ФСО Салавата Гайсина.
На встрече были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 100-летия «Динамо» Татарстана, а также решили провести стимулирующую акцию, посвященную легендам динамовского движения и текущим вопросам по уставной деятельности.
«На заседании окончательно был утвержден официальный логотип, подготовленный к дате 100-летия «Динамо» РТ. Этот логотип нанесут на форму динамовских спортсменов, а также будут использовать при проведении разных спортивных и массовых мероприятий, проходящих под эгидой «Динамо», в юбилейном для нашего спортивного общества 2026 году. Кроме этого уже сейчас заранее готовятся списки для награждения и чествования наиболее выдающихся людей, которые внесли большой вклад в развитие ФСО «Динамо» РТ», – поделился с журналистом «Татар-информа» Гайсин.