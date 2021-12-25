В Казани прошел предпремьерный показ фильма «Мы — дети 41-го года»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В кинотеатре «Мир» состоялся предпремьерный показ фильма «Мы — дети 41-го года» по мотивам повести народного писателя Мухаммета Магдеева. Режиссером картины выступил Амир Галиаскаров.

Сюжет разворачивается вокруг подростков, которые во время войны учились в педагогическом училище. В фильме зритель не увидит ни военных действий, ни зарисовок с фронта. Война здесь выступает фоном, который влияет на главных героев, пока их жизнь кипит в училище.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам режиссера, целью проекта было экранизировать глубоко личную, но в то же время незнакомую массовому зрителю страницу военной истории.

«Не так много фильмов, которые показывают жизнь, которая происходила в тылу во время Великой Отечественной войны. О том, как люди учились, работали. Мне кажется, эта сторона жизни во время войны достойна отдельного внимания. Мы сделали фильм черно-белым в попытке стилизовать его под советское военное кино. Вдохновение искали в таких знаковых фильмах, как „Летят журавли“ и „Иваново детство“», – рассказал Галиаскаров.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Съемки фильма прошли в Арском районе, на родине писателя. Так, в поселке Урняк сохранилось здание, в котором в годы войны располагалось Арское педагогическое училище – ключевое место фильма.

Большая часть актеров — это студенты и выпускники театрального училища. Для некоторых работа в фильме «Мы – дети 41-го года» стала дебютом.

«Кастинг на главные роли прошло около тысячи актеров. Он проходил в три тура. Амир подошел к этому вопросу очень серьезно. Отбор был жесточайшим», – отметила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Миляуша Айтуганова, выступившая продюсером ленты, отметила, что «Мы — дети 41-го года» стал первым полнометражным художественным фильмом для Амира Галиаскарова. Сам режиссер подчеркнул, что продюсер дала ему полную свободу действий и не вмешивалась в съемочный процесс, предоставив возможность снимать по своему усмотрению.

«Только я несу ответственность за качество исполнения этого фильма. Если окажется, что картина провальная, то это будет мой провал. Но я надеюсь, что эта история западет в душу зрителям», – подчеркнул Галиаскаров.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Одним из первых зрителей стала дочь Мухаммета Магдеева Гаухар Хасанова.

В прокат фильм «Мы — дети 41-го года» планируют выпустить в феврале 2022 года. С 23 февраля жители Татарстана смогут оценить картину в своих районах. Также в планах дать этой кинокартине широкую фестивальную историю.

Миляуша Айтуганова отметила, что если кинолента будет высоко оценена руководством республики, то в таком случае начнется работа по производству фильмов по другим произведениям Мухаммета Магдеева.