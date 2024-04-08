Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани прошел предпремьерный показ драмы «Джойка»
В казанском кинотеатре прошел специальный предпремьерный показ драмы «Джойка», которая посвящена сложному творческому пути американской балерины Джой Уомак. Картину представил снявшийся в ней танцор, продюсер и заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко.
Фильм основан на реальной истории Джой Уомак, американской примы-балерины, которая стала одной из немногих западных женщин, принятых в Академию балета Большого театра в России.
Как рассказал журналисту «Татар-информа» Олег Ивенко, съемки фильма проходили в Польше в 2022 году. Автором идеи стала сама Джой Уомак, ее образ на экране воплотила Талия Райдер. Снял кинокартину новозеландский режиссер Джеймс Робертсон.
«Я очень хорошо знаю Джой Уомак, танцевал с ней много раз на различных мероприятиях. Она предложила мне попробовать себя в главной мужской роли, познакомила с режиссёром Джеймсом Робертсоном. Мне очень повезло, это стало для меня большим опытом и продвижением в киноиндустрии, особенно в зарубежной», — сказал он.
Ивенко отметил, что это его вторая роль. Дебют казанского артиста в кино случился в 2018 году, когда он сыграл главную роль в фильме знаменитого британского актера и режиссера Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон».
По сюжету, главная героиня отправляется в Россию, где сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»