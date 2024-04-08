В Казани прошел предпремьерный показ драмы «Джойка»

В казанском кинотеатре прошел специальный предпремьерный показ драмы «Джойка», которая посвящена сложному творческому пути американской балерины Джой Уомак. Картину представил снявшийся в ней танцор, продюсер и заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Фильм основан на реальной истории Джой Уомак, американской примы-балерины, которая стала одной из немногих западных женщин, принятых в Академию балета Большого театра в России.

Как рассказал журналисту «Татар-информа» Олег Ивенко, съемки фильма проходили в Польше в 2022 году. Автором идеи стала сама Джой Уомак, ее образ на экране воплотила Талия Райдер. Снял кинокартину новозеландский режиссер Джеймс Робертсон.

«Я очень хорошо знаю Джой Уомак, танцевал с ней много раз на различных мероприятиях. Она предложила мне попробовать себя в главной мужской роли, познакомила с режиссёром Джеймсом Робертсоном. Мне очень повезло, это стало для меня большим опытом и продвижением в киноиндустрии, особенно в зарубежной», — сказал он.

Ивенко отметил, что это его вторая роль. Дебют казанского артиста в кино случился в 2018 году, когда он сыграл главную роль в фильме знаменитого британского актера и режиссера Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По сюжету, главная героиня отправляется в Россию, где сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире.