В Казани прошел предпоказ спортивной драмы о полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове

В столице Татарстана прошел предпремьерный показ новой спортивной драмы «Федя. Народный футболист», посвященной легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову. В числе других зрителей мероприятие посетила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«История незаурядного футболиста, человека с интересной судьбой — перед нами на экране в День тренера. Человек, который посвятил себя игре в командном составе, в футболе. Футбол всегда командная игра — это значит, что ты не один, это значит, ты вместе со своими друзьями, ты вместе с тем, кто добивается победы и результата. Социологические исследования говорят, что все молодые люди любой страны всегда гордятся достижениями в мире спорта — это свидетельствует о многом», — отметила в приветственном слове Лейла Фазлеева.

«Мы гордимся достижениями всех российских команд. И сегодня на экране народный герой, и я выражаю слова благодарности всему творческому коллективу за то, что мы можем быть причастны к этой теме. Нам всегда есть к чему стремиться, когда есть такие герои», — подчеркнула вице-премьер Татарстана.

Картина рассказывает о тернистом пути спортсмена, который был любим болельщиками всех команд СССР, но чья спортивная карьера была преждевременно прервана тяжелой болезнью. Игрок тяжело переживал кончину своего отца. Потрясла его и давка на стадионе «Лужники» после матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем», в которой, по официальным данным, погибли 67 человек. Повлиял на него и собственный провал на матче с бельгийской командой.

Впрочем, фильм посвящен не только футболу как таковому, но и настоящей любви, дружбе и стремлению к победе. История народного футболиста — это пример того, как спорт формирует характер и сплачивает общество.

Материал Анастасии Спиваковой.