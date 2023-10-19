В Казани прошел праздник в честь 30-летия журнала «Казань»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской ратуше состоялся праздничный вечер, посвященный 30-летнему юбилею общественно-политического, историко-культурного и литературно-художественного журнала «Казань». На торжестве собрались друзья журнала, его постоянные авторы и герои публикаций, представители культурных сообществ, а также журналисты, артисты и художники.

На праздничном вечере выступили камерный оркестр La Primavera, заслуженный деятель искусств Эльмир Низамов, и другие мастера искусств. Впервые для гостей прозвучал гимн журнала в исполнении государственного камерного хора Татарстана, который возглавляет Миляуша Таминдарова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вокруг журнала сплотился клуб городских единомышленников, интеллигенции, деятелей культуры, науки и искусства. Подводя итоги, хочется сказать, что сделано много. Каждый номер становится событием, некой энциклопедией, который рассказывает казанцем об истории, архитектуре и культуре нашего года. Ежемесячно мы проводим встречи читателей с авторами, кумирами из мира музыки, литературы, живописи, кино.

Впереди у нас много планов. Сейчас мы готовим издательский проект с мемуарами от наших героев», — рассказала главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Она напомнила, что в октябре 1993 года вышел первый номер журнала, посвящённый теме Старо-Татарской слободы. Основатель и первый главный редактор издания — Юрий Балашов.

С круглой датой редакцию журнала и главного редактора Альбину Абсалямову поздравили депутат Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, а также руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Альбина Абсалямова и Айдар Салимгараев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень приятно, что журнал не просто сохранился, а приобрёл новую дизайнерскую форму, отражающую с каждым номером дух нашего города. Редакции удаётся не только сохранять традиции, но и улучшать, находить интересных личностей и рассказывать об этом читателям. Журнал пишет про историю города», — сказал Айдар Салимгараев.

Кульминацией праздника стало чествование сподвижников, коллег и единомышленников уникального издания. Работникам редакции вручили благодарственные письма от Госсовета РТ, Мэрии Казани и АО «Татмедиа».

«В „Татмедиа“ существует множество журналов. И детские, и женские и в районах, а этот журнал про любовь к родному городу. Заданная энергетика Юрием Балашовым до сих пор сохраняется. Сейчас он помогает с каждым номером журнала, даёт советы. Редакция работает в творчестве. Вы самый крутой журнал!», — отметил Шамиль Садыков.

В одном из залов ратуши для гостей была открыта фотовыставка обложек журнала, на которой были представлены уникальные работы, созданные в сотрудничестве со Школой креативных индустрий КХУ им. Н.И.Фешина.