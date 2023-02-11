В Казани прошел праздник «Лыжня России»

Сегодня по всей стране прошел праздник «Лыжня России». На главном лыжном празднике Казани в поселке Мирный побывал корреспондент «ТИ-Спорт».

Это уже 41-я по счету «Лыжня России». В Казани сразу в четырех местах были организованы массовые старты. Главным стал лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный. К слову, здесь впервые прошли официальные соревнования с участием профессионалов.

Министр спорта республики Владимир Леонов, он тоже стал участником соревнований, выступил на церемонии открытия.

«Прекрасный день. Мы все молодцы! Вместе со всей страной встали на лыжи. Основной старт сегодня здесь, на новом комплексе. Профессионалы говорят, что это один из лучших в стране точно, да и мире лыжно-биатлонных комплексов. Лыжня! Лыжня! Лыжня!», – заявил он.

Председатель республиканского Олимпийского совета Марат Бариев отметил, что сегодня на данном комплексе прошли первые официальные старты.

«Сегодня день зимних видов спорта и первые старты на этом замечательном комплексе. Нам повезло, по сути мы его сегодня открываем», – считает он.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР Валентина Никонова поздравила всех с лыжным праздником.

«Поздравляю вас с нашим великим праздником от имени Олимпийского комитета России. Главное, чтобы ваши желания исполнились», – сказала она.

Еще и погода порадовала: ясно, без осадков, всего полтора-два градуса мороза. Вот и вышли сотни любителей лыж на трассу, до которой, честно говоря, не так просто добраться.

И каждому желающему до старта и после финиша досталась тарелка вкуснейшей гречневой каши с мясом и горячий чай. Живая музыка со сцены в исполнении профессионалов и любителей, а перед входом на стадион всех встречал парад гармонистов в национальных костюмах.

Победители? Это все, кто дошел до финиша, да и те, кто не дошел. От трехлетнего Ринаса Фазлыева, до 72-летнего Владимира Горянкина. Полное торжество олимпийского принципа — главное не результат, а участие.