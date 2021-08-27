В Казани прошел праздник динамовцев «Папа, мама, я — спортивная семья»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой



Сегодня на стадионе «Динамо» в Казани состоялся праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» среди коллективов физической культуры общества «Динамо» Республики Татарстан. Его участников поприветствовала депутат Государственной Думы России от региона Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

Принять участие в турнире выразили желание 11 команд. Они представляли МВД по РТ, СКФК-1, УМВД по Набережным Челнам, УМВД по Нижнекамскому району, УФСИН по РТ, КЮИ МВД РФ, МЧС, Центр специальной связи и информации ФСО России в РТ, Татарстанскую таможню и судебных приставов.

Состязающихся поприветствовали почетные гости — выходцы из общества «Динамо». Помимо Ольги Павловой, это были заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию и семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике и олимпийская чемпионка Игр 2008 года в Пекине майор полиции Гульнара Галкина-Самитова, заслуженный мастер спорта по фехтованию на рапирах и олимпийская чемпионка Игр в Токио Марта Мартьянова.

«Президент России Владимир Путин назвал национальной идеей России крепкие многодетные семьи. Я рада, что сегодня на стадионе собрались офицерские спортивные крепкие семьи. Нечасто сотрудники силовых структур могут проводить много времени со своими близкими», — заметила Ольга Павлова.

«Благодарю Асгата Ахметовича Сафарова за работу, которое проводит общество „Динамо“. Это не только спорт высших достижений, но и огромная социальная нагрузка. Результаты, показанные динамовцами на Олимпийских играх, впечатляют. Только динамовцы привезли медали в Татарстан! Такое физкультурно-спортивное общество, как „Динамо“, — сила нашей республики и нашей страны! Желаю всем успехов и удачи!» — добавила депутат.