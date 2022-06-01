В Казани прошел праздник детского регби в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, на казанском стадионе «Тулпар» прошел финал республиканских соревнований Школьной лиги по тэг-регби «Будь в игре».

Это чисто детский вид регби, бесконтактный, с ленточками и облегченным мячом. Без жестких захватов. Достаточно сорвать с бедра соперника ленточку-тэг, и мяч перейдет к противоположной команде. Но главное, как и во взрослом регби, это доставить мяч в зачетку соперника.

Это первое знакомство детей с регби, средство популяризации регби и упор на координацию, скорость, разностороннее развитие детей. Поэтому в одной команде играют мальчики и девочки. Уже есть детские, любительские, семейные лиги, даже бизнес-лигу хотят создать в федерации. Даже Минобразования наряду с другими видами спорта включила тэг-регби в школьную программу третьим уроком.

В этом году в соревнованиях приняли участие дети 3—4-х классов общеобразовательных учреждений из 10 районов Татарстана, итого около 1000 участников, сформированных в 89 команд. Участниками республиканского этапа в Казани стали 10 лучших команд из: Набережных Челнов, Нижнекамского, Арского, Буинского, Зеленодольского, Лениногорского, Альметьевского, Лаишевского, Чистопольского и Елабужского районов Татарстана.

Напомним, в каждом из районов прошли местные спортивные соревнования среди общеобразовательных учреждений. Победитель будет представлять республику на Всероссийском финале.

Играли дети четверо на четверо. На двух четвертинках стандартного поля одновременно шли две игры. Так и доигрались до призов. В матче за третье место команда из Арска победила соперников из Лаишева. А в финале чемпионом Школьной лиги стали ребята из Лениногорска, одолевшие соседей из Альметьевска.

А какие красивые и разнообразные призы достались лучшим регбистам — почетные грамоты, кубки и эффектные толстовки, симпатичные рюкзачки, мячи регбийные, разумеется.

Призы отличившимся вручали заместитель министра образования РТ Станислав Андреев, куратор Школьной лиги в Федерации регби РФ Павел Бекет. Но надо было видеть восторг в глазах маленьких регбистов, когда их поздравлял главный тренер казанской «Стрелы», выступающей на этом самом стадионе «Тулпар», великан из Южной Африки Якобус Нил. А также его подопечные по команде Сергей Мотов и Дамир Байбурин. Словом, праздник тэг-регби удался.