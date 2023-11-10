В КФУ прошел праздничный вечер в честь 50-летия Клуба интернациональной дружбы

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в КФУ прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею Клуба интернациональной дружбы. На праздничном вечере собрались активисты и ветераны движения, которые рассказали о деятельности КИДиСа в советские годы.

«На юбилей приглашен основной состав КИДиСа 70-х и 80-х годов. Это те люди, которые заложили основу и традиции движения. Сейчас клуб продолжает решать основные задачи, которые ставятся перед системой высшего образования страны в части иностранных граждан. Напомню, что с 2006 года мы возобновили работу клуба интернациональной дружбы. В вузе активно проводятся мероприятия, большой молодой состав, есть преемственность. Иностранные студенты занимаются самоуправлением, организацией мероприятий», — рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Он напомнил, что в КФУ обучается свыше 12 тысяч иностранных граждан из более чем 100 стран мира. Задача КИДиСа заключается в сплочении обучающихся в единую крепкую семью КФУ. По его словам, движение помогает иностранным студентам в самореализации в общественной, культурной и спортивной жизни страны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Клуб интернациональной дружбы кзанского университета был создан 28 марта 1973 года,

отметила вице-президент КИДиСа в 1982 — 1986 годы Татьяна Беспалова.

Она рассказала собравшимся о деятельности клуба в советский период, отметив, что в то время активисты проводили насыщенные мероприятия, к примеру, митинги солидарности, семинары по странам зарубежья, конкурсы политической песни, на которых собирались более тысячи человек.

«В клуб вступали много ребят из Африки, из Китая, Вьетнама, Монголии, из республик Советского Союза. Спустя много лет мы до сих пор поддерживаем связь со многими членами нашего клуба, которые проживают в разных странах. Участники клуба всегда хотели, чтобы иностранцы не чувствовали себя одинокими вдали от дома. Мы старались создать условия, чтобы они могли коммуницировать, развиваться, узнавать традиции других народов. Клуб пользовался международным авторитетом», — пояснила Беспалова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Напоследок гостям презентовали специально сделанный сборник «Песню дружбы запевает молодежь...», в котором собраны воспоминания из личных архивов бывших кидисовцев. Он содержит биографии участников и факты, которые объясняют возникновение и историю общественной организации.