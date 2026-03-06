В Казани прошел праздничный концерт в честь 8 Марта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На празднике выступил Государственный симфонический оркестр Татарстана.

«Дорогие женщины, матери, сестры, коллеги! Светлый праздник 8 Марта по праву считается символом весны, обновленной красоты и еще одним поводом для выражения нашего безграничного уважения и восхищения. Я выступаю от имени руководства республики, от имени нашего Раиса Рустама Минниханова. Я – счастливый человек, мне доверили перед вами сегодня выступать. Я волновался, готовился: что же сказать, как поблагодарить за то, что вы делаете?» – выступил с речью председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В числе приглашенных были женщины, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, поддержку культуры и духовности, воспитание подрастающего поколения и укрепление института семьи.

На концерт пригласили представительниц общественных организаций, родителей, вдов и родственников участников специальной военной операции, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, детей Героев Советского Союза, а также представительниц органов государственной власти республики.

«Каждый год 8 марта – это хорошо». Это цитата из одной песни. Представьте себе, что каждый год 8 марта – это день, который заряжает весь год, настраивает нас на весну, дарит каждой из нас улыбку, трепет, надежду», – поздравила присутствующих заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.