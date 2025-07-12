В Казани прошел полуфинал «Политических боев»

Фото: пресс-служба МГЕР

В Министерстве по делам молодежи РТ прошел полуфинал «Политических боев» – ключевого этапа федерального проекта «ПолитЗавод – 2025», реализуемого Татарстанским отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии.

Проект нацелен на выявление молодых политических лидеров, умеющих вести аргументированный диалог, формулировать конструктивные предложения и предлагать решения по актуальным вопросам развития страны и региона.

В рамках полуфинала участники выступали индивидуально: каждому предоставлялось по две минуты для изложения своей позиции и одна минута на ответы на вопросы жюри. Темами дебатов стали как региональные, так и федеральные вызовы – от введения всеобщего базового дохода до соотношения атомной и «зеленой» энергетики, допустимости применения ИИ в судебной и правоохранительной системе и выбора модели армии – контрактной или с обязательной службой.

Участники активно обменивались мнениями, демонстрировали навыки публичного выступления и получали экспертные отзывы. В состав жюри вошли депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба МГЕР Руслан Шигабуддинов, депутат Казанской городской думы и первый замгендиректора АО «Татэлектромонтаж» Сергей Новоселов.

Фото: пресс-служба МГЕР

Татьяна Ларионова отметила, что такие проекты способствуют формированию уверенных и инициативных лидеров. По ее словам, участники продемонстрировали смелость, убедительность и высокую мотивацию. Она подчеркнула, что выступать с трибуны – сложная задача, особенно в молодом возрасте, когда каждый стремится быть лучшим. Парламентарий выразила восхищение молодыми людьми, умеющими слушать оппонентов и вести уважительный диалог, что, по ее мнению, является основой зрелого общества.

Руслан Шигабуддинов отметил значимость тем, поднятых в ходе дебатов. Он подчеркнул, что обсуждение вопросов базового дохода, военной службы и технологий позволило участникам глубже разобраться в актуальной повестке и стало для них важным этапом развития.

По итогам полуфинала в финал прошли восемь участников. Завершающий этап состоится 15 июля. До этого в рамках проекта прошли отборочные туры, в которых участвовали более 60 человек. Их выступления оценивали заместитель секретаря Татарстанского реготделения «Единой России» Ольга Воронова, депутаты Казгордумы Мадина Сабиржан и Ильдар Низамутдинов, первый зампред Комитета по делам детей и молодежи Казани Динар Сайфуллин и глава казанского отделения МГЕР Владислав Тарасов.

Фото: пресс-служба МГЕР

Проект «ПолитЗавод» был запущен 25 марта и представляет собой открытую площадку для политически активной молодежи. Участники проходят образовательную программу по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист по политическому СММ и дизайну.

Обучение включает региональный и федеральный этапы. Завершением станет участие в смене «Гвардейск», где запланированы лекции, встречи с депутатами, проектная работа и политические дебаты.

В Татарстане «ПолитЗавод» реализуется более 20 лет, ежегодно вовлекая свыше 100 молодых людей. За это время проект стал одним из основных инструментов подготовки кадров для органов власти: многие его выпускники стали депутатами Госсовета РТ, помощниками парламентариев и успешными управленцами в разных сферах.

В 2025 году из Татарстана было подано более 550 заявок. По итогам конкурсного отбора, включавшего собеседования, к участию допустили 200 человек. Победители проекта получат возможность пройти стажировки в органах власти, региональном исполкоме партии и Центральном штабе МГЕР, а также станут помощниками депутатов на различных уровнях.