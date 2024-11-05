В Казани прошел показ документального фильма «КВН Татарстана — 30 лет. Только Алга»

В Казани прошел специальный предпремьерный показ документального фильма «КВН Татарстана — 30 лет. Только Алга», приуроченный к юбилею республиканского движения.

На презентацию фильма были приглашены министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, депутат Государственного Совета республики Марат Бариев, лидер ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев и исполнители главных ролей, среди которых и «старички» участники легендарной команды КВН 90-х «Четыре татарина», так и молодые КВН-щики Татарстана. Также гостям презентовали книгу «30-летие КВН». Она посвящена людям и событиям 30-летней истории движения татарстанского Клуба веселых и находчивых.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы распланировали юбилейную программу на целый год. Разные поколения собрались в эти дни в Казани. Из движения КВН выросли важные международные проекты, чемпионаты, высококлассные телевизионные федеральные программы. На празднование мы собрали людей, которые прошли школу КВН. Эти люди умеют находить нестандартные решения, работать в команде и знают, что такое успех», — рассказал президент КВН РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, благодаря движению КВН страна получила команду уникальных управленцев, многозадачных, амбициозных болеющих за общее дело, за родину.



«Мы единственный регион, где в КВН играют на родном татарском языке. У Клуба веселых и находчивых Татарстана большое будущее. Так получилось, что в дни подготовки к юбилею Клуба, ушел из жизни Александр Масляков. Человек, благодаря которому КВН стал судьбой для многих тысяч людей. Посвящаем эту книгу, игры и все события Клуба, приуроченные к юбилею, светлой памяти Александра Васильевича», — добавил Кондратьев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр по делам молодежи РТ подчеркнул, что через школу Клуба веселых и находчивых Татарстана прошли многие из сегодняшних политиков и госдеятелей республики.

«КВН — это большая история создания юмора в республике. Сегодня мы увидим становление большого юмористического движения. Тысячи молодых ребят находили себя в этом направлении и раскрывали свои таланты. Впоследствии это движение, казалось бы юмора, сыграло значимую роль в их становлении. Мы все являемся свидетелями того, что КВН стал карьерной школой для всех управленцев, руководителей предприятий, учреждений», — добавил Садыков.



Кинокартина рассказывает о создании, первых годах жизни и авторах татарстанского КВН. В основе сюжета фильма лежит история молодой начинающей команды КВН «Четыре Татарина». В съемках фильма принимали участие актриса и телеведущая Екатерина Скулкина, министр спорта республики Владимир Леонов, депутат Госсовета РТ Марат Бариев, президент КВН Татарстана Андрей Кондратьев, многие бывшие и действующие КВН-щики России и республики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для зрителей это возможность заглянуть закулисье КВН, а для играющих и игравших — узнать себя, знакомые места и окунуться в ностальгию. Мы сняли фильм о становлении клуба. Мы рассказываем о различных этапах развития движения. Хотели, чтобы это была не просто историческая хронология, а воспоминания через рассказы людей. Показали противостояние „джексона“ и „матрицы“ двух культовых номеров „Четырёх татар“», — рассказала режиссер Мария Максимова.



Отметим, за 30 лет истории КВН Татарстана было проведено более 2500 игр, выпущено в эфир более 600 телепередач. Клуб объединил более 1300 команд, завоеваны все высшие награды Международного Союза КВН: чемпионы Высшей лиги («Сборная Татнефть»), трехкратные лауреаты золотых наград Международного музыкального фестиваля («Четыре татарина», «Каракуз»), двукратные вице-чемпионы Высшей лиги, чемпионы Премьер-лиги, чемпионы Первой лиги.