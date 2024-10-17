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В Казани прошел PG BootCamp Russia 2024
В сентябре в Казани состоялся очередной PG BootCamp Russia, российская часть глобальной инициативы PG BootCamp, миссия которой – объединить энтузиастов и экспертов в области СУБД с целью дальнейшего роста и развития PostgreSQL.
Встречу открыли генеральный директор «Тантор Лабс», член инициативной группы PG BootCamp Вадим Яценко и председатель комитета PostgreSQL Code of Conduct, член инициативной группы PG BootCamp Михаил Гольдберг. Их совместное выступление было посвящено истории движения PG BootCamp.
«Мы постоянно растем по количеству участников и качеству докладов. И главное – стараемся оставаться частью мирового комьюнити PostgreSQL. Это очень важно – развивать общую историю», – отметил Вадим Яценко.
Ведущий архитектор баз данных «Тензор» Кирилл Боровиков рассказал о полезных SQL-конструкциях в PostgreSQL. Технический директор «ХиКвадрат» Константин Ващенков посвятил выступление возможностям реализации подхода low-code в Postgres.
Разработчик «Тантор Лабс» Сергей Соловьев поделился опытом отладки планировщика Postgres. Он рассказал о принципах его устройства и основных структурах данных. Максим Милютин, openGauss и PostgreSQL contributor, раскрыл особенности разделяемого буфера, или буферного менеджера, как одного из наиболее «горячих» мест в нагруженной СУБД.
Ведущий администратор БД компании PGMechanix Александр Никитин поделился лайфхаками, которые позволят DBA тратить гораздо меньше времени на рутинные операции, а разработчик «Тантор Лабс» Артем Бугаенко рассказал о применении векторной обработки массивов данных для оптимизации производительности Postgres.
Андрей Бородин, PostgreSQL contributor, руководитель подразделения разработки РСУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud, систематизировал подходы к разработке ядра Postgres, объединив в одном докладе все актуальные практики сообщества PostgreSQL.
Зрители могли присоединиться и к дополнительному потоку выступлений: разработчики «Тантор Лабс» Максим Ибрагимов и Денис Родионов рассказали о способе анонимизации данных с использованием pg_anon, а DevOps-инженер «Тантор Лабс» Максим Багиров – о развертывании отказоустойчивого кластера с бекопированием и репликацией в облачное хранилище S3.
Кроме официальной программы, участников PG BootCamp Russia Kazan ожидали квизы от партнеров мероприятия по PostgreSQL. Обсуждение нюансов работы с СУБД продолжилось в кулуарах.
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