В Казани прошел PG BootCamp Russia 2024

Фото предоставило ООО «ТАНТОР ЛАБС»

В сентябре в Казани состоялся очередной PG BootCamp Russia, российская часть глобальной инициативы PG BootCamp, миссия которой – объединить энтузиастов и экспертов в области СУБД с целью дальнейшего роста и развития PostgreSQL.

Встречу открыли генеральный директор «Тантор Лабс», член инициативной группы PG BootCamp Вадим Яценко и председатель комитета PostgreSQL Code of Conduct, член инициативной группы PG BootCamp Михаил Гольдберг. Их совместное выступление было посвящено истории движения PG BootCamp.

«Мы постоянно растем по количеству участников и качеству докладов. И главное – стараемся оставаться частью мирового комьюнити PostgreSQL. Это очень важно – развивать общую историю», – отметил Вадим Яценко.

Ведущий архитектор баз данных «Тензор» Кирилл Боровиков рассказал о полезных SQL-конструкциях в PostgreSQL. Технический директор «ХиКвадрат» Константин Ващенков посвятил выступление возможностям реализации подхода low-code в Postgres.

Разработчик «Тантор Лабс» Сергей Соловьев поделился опытом отладки планировщика Postgres. Он рассказал о принципах его устройства и основных структурах данных. Максим Милютин, openGauss и PostgreSQL contributor, раскрыл особенности разделяемого буфера, или буферного менеджера, как одного из наиболее «горячих» мест в нагруженной СУБД.

Ведущий администратор БД компании PGMechanix Александр Никитин поделился лайфхаками, которые позволят DBA тратить гораздо меньше времени на рутинные операции, а разработчик «Тантор Лабс» Артем Бугаенко рассказал о применении векторной обработки массивов данных для оптимизации производительности Postgres.

Андрей Бородин, PostgreSQL contributor, руководитель подразделения разработки РСУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud, систематизировал подходы к разработке ядра Postgres, объединив в одном докладе все актуальные практики сообщества PostgreSQL.

Зрители могли присоединиться и к дополнительному потоку выступлений: разработчики «Тантор Лабс» Максим Ибрагимов и Денис Родионов рассказали о способе анонимизации данных с использованием pg_anon, а DevOps-инженер «Тантор Лабс» Максим Багиров – о развертывании отказоустойчивого кластера с бекопированием и репликацией в облачное хранилище S3.

Фото предоставило ООО «ТАНТОР ЛАБС»

Кроме официальной программы, участников PG BootCamp Russia Kazan ожидали квизы от партнеров мероприятия по PostgreSQL. Обсуждение нюансов работы с СУБД продолжилось в кулуарах.

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