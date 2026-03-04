В Казани прошел первый турнир по бадминтону среди контрольно-счетных органов РТ

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В Центре бадминтона состоялось спортивное событие, впервые объединившее сотрудников контрольно-счетных органов со всей республики. Турнир организован в рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РТ и, по мнению участников, может стать ежегодным.

В 9 утра участники турнира – представители муниципальных контрольно-счетных органов из районов Татарстана и Казани – собрались в Центре бадминтона. 20 человек вышли на корт, разделившись на мужской и женский турниры. Формат соревнований – круговая система в возрастных группах, игры проводятся до 11 очков.

Перед началом состязаний для гостей провели мастер-класс. Мария Вьюгина, представляющая команду Счетной палаты и являющаяся многократной победительницей спартакиады госслужащих, вместе с коллегой Булатом Хузиным продемонстрировала основные элементы и удары в бадминтоне.

Как пояснила секретарь Совета контрольно-счетных органов Татьяна Боброва, выбор вида спорта не случаен – Председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов возглавляет наблюдательный совет Федерации бадминтона РТ.

«Популяризация здорового образа жизни среди сотрудников счетных органов – одна из наших задач. Учитывая, что руководитель палаты поддерживает этот вид спорта, мы решили организовать такой турнир в рамках совета. Коллеги из районов проявили интерес, заявки поступили от многих муниципальных образований», – отметила Татьяна Попова.

Она также добавила, что организаторы планируют сделать турнир ежегодным, если инициатива найдет отклик у участников.

Капитан спортивной команды Счетной палаты РТ Игорь Вилков уточнил, что соревнования носят любительский характер.

«Задача не в том, чтобы выявить профессионалов, а в том, чтобы привлечь коллег к спорту. Многие участники играют в бадминтон семьями, тренируются в свободное время. Сегодняшний турнир – возможность пообщаться в неформальной обстановке и, надеюсь, первый шаг к более крупным соревнованиям», – прокомментировал Белков.

Участница из Альметьевска Гульнара Гильманова рассказала, что для нее это первый опыт участия в официальном турнире, хотя интерес к бадминтону появился год назад после поездки на любительские соревнования.

«Это возможность сменить обстановку, отвлечься от рабочих задач, познакомиться с коллегами из других районов. Сам спорт развивает координацию и внимательность, что полезно и в работе», – заметила она.

По итогам турнира победители и призеры получили кубки, медали и памятные сувениры. Каждый участник из муниципальных образований также получил ракетку для бадминтона, чтобы продолжить тренировки.

