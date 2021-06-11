В Казани прошел первый Республиканский конкурс чувашской песни «Юрла чавашла»

В Доме Дружбы народов РТ прошел Республиканский конкурс чувашской песни «Юрла чавашла — Спой по-чувашски», который инициировал депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин.

Чувашская Национально-культурная автономия посвятила конкурс Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В числе 9 финалистов были лауреаты республиканских и всероссийских конкурсов, которые представили лучшие традиции чувашской фольклорной и эстрадной песни.

Жюри, среди которых были представители Совета Чувашской Национально-культурной автономии в РТ, специалисты «Таткультрессурсцентра», представители ИА «Татар-информ», возглавил Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, чувашский певец Алексей Шадриков.

Обладателем Гран-при «Юрла чавашла — Спой по-чувашски» стала представительница Тетюшского района Ирина Козлова.

Лауреатом I степени стал дуэт сестер Давыдовых их Набережных Челнов, лауреатом II степени — студенческий вокальный ансамбль «Емет» (Мечта) из Казани.

Также в финал прошли Олеся Илифанова из Нурлата, Виктория Юманова из Дрожжановского района, театр песни «Веснавея» из Лаишевского района, Анна Иванова из Черемшанского района, Эдуард Ильин и Светлана Колесникова из Аксубаевского района, Кристина Шумилкина из Тетюшского района.

Финалистов и призеров наградили дипломами и денежными премиями от Чувашской НКА.