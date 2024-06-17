В Казани прошел первый республиканский интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи»

В Казани впервые прошел республиканский семейный интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи». Он приурочен к Году семьи, а также Дню семьи, любви верности.

Участниками фестиваля стали молодые семьи с детьми от 7 до 14 лет. В программу фестиваля вошли интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», мини-турниры по игре «Го» и шашкам. Партнером образовательной программы фестиваля выступил филиал Российского общества «Знание».

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом Семьи.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.