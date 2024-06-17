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В Казани прошел первый республиканский интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи»
В Казани впервые прошел республиканский семейный интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи». Он приурочен к Году семьи, а также Дню семьи, любви верности.
Участниками фестиваля стали молодые семьи с детьми от 7 до 14 лет. В программу фестиваля вошли интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», мини-турниры по игре «Го» и шашкам. Партнером образовательной программы фестиваля выступил филиал Российского общества «Знание».
Согласно указу Президента РФ Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом Семьи.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
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