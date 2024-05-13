В Казани прошел Пасхальный концерт в БКЗ им. Сайдашева с участием православных хоров

В казанском БКЗ им. Сайдашева состоялся Большой пасхальный концерт, организованный отделом по культуре Казанской епархии при содействии Министерства культуры Республики Татарстан.

На сцене выступили сводный хор Казанской епархии, вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого монастыря и хор Казанской духовной семинарии. Хоровые коллективы исполнили пасхальные песнопения, а образцовый песенно-танцевальный ансамбль «Казачата» подготовил отдельную творческую программу.

Концерт посетили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от РТ Александр Терентьев, священнослужители и монашествующие Казанской епархии и представители Духовного управления мусульман РТ.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Александр Терентьев обратился к участникам концерта и зрителям со сцены с приветственным словом, а затем наградил коллектив Казанской семинарии благодарственным письмом Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ за большой вклад в сохранение и развитие традиционных духовных ценностей, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Среди награжденных также оказался квартет «Притча». Вокалистов отметили благодарственным письмом Раиса Татарстана Рустама Минниханова за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие традиционных религиозных ценностей.

В этот день со сцены прозвучали церковные песнопения, посвященные празднику Пасхи, а также казачьи песни, такие как «Летят утки» и «Шел казачок».