В Казани прошел парад у дома ветерана

В преддверии Дня Победы во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Малова в Казани состоялся праздничный концерт. Его организовали администрация Кировского и Московского районов города совместно со студентами Казанского государственного энергетического университета в рамках акции «Парад у дома ветерана».

Под звуки песен военных лет по двору проехал автомобиль ГАЗ-69. Студенты подготовили для ветерана танцевальные номера и исполнили известные композиции «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «Майский вальс» и «День Победы».

«День Победы вызывает во мне смешанные чувства – радость и горе. И сегодняшняя печаль созвучна общему настроению в стране. Раньше в этот день я обычно бывал на торжественном собрании в Оперном театре, посвященном 9 Мая. Нынче не поеду. На парад собираюсь. Прежде всего, я часто вспоминаю погибших сослуживцев. Они долго не покидали меня после войны. И хотя перед ними я не виноват, все же остается чувство вины: я жив, а они, совсем юные, восемнадцатилетние, остались лежать на чужой земле. Поздравлений было много и это, конечно, приятно. Хочу искренне поблагодарить всех, кто поздравил меня, и в первую очередь местную власть», – рассказал ветеран Александр Малов.

Александр Михайлович Малов родился 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района ТАССР. До призыва в армию работал в колхозе трактористом.

Был мобилизован на фронт в октябре 1943 года. В составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко Александр Михайлович дошел до Берлина. Участвовал в 6 крупных боевых операциях 1-го Украинского фронта, освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию, имел боевое ранение.

Демобилизовавшись Александр Михайлович вернулся в Татарстан и посвятил себя журналистике, в которой он уже почти 70 лет.

Он награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими наградами.

Глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков отметил, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и потому особое внимание уделяется их благополучию.

«Наша главная и первостепенная задача сделать так, чтобы ветераны жили в комфорте, чтобы бытовые вопросы волновали их как можно меньше. И, конечно, чтобы они могли по-настоящему ощущать 9 Мая как великий праздник. То, что происходило здесь сегодня, – это попытка создать именно тот правильный, настоящий праздник, о котором мы говорим, который чувствуем и считаем, пожалуй, самым важным в жизни нашей страны. Одна из ключевых задач, чтобы наши дети видели живых героев, понимали, кто такой ветеран, и несли эту память через всю свою жизнь», – добавил Владимир Жаворонков.