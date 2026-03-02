В Казани прошел открытый «Урок цифры» от Авито, посвященный анализу данных

В казанской школе 27 февраля №73 состоялся открытый «Урок цифры» на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта, организованного Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке ведущих ИТ-компаний и Минцифры Татарстана.

Казань стала одной из шести ключевых площадок проекта — параллельно открытые уроки с участием экспертов Авито прошли в Санкт-Петербурге, Рязани, Тюмени, Воронеже и Тамбове. В казанской школе перед учениками выступила руководитель группы аналитики Авито Дарья Безбородова, которая рассказала о принципах работы рекомендательных систем.

Учащиеся седьмых классов познакомились с алгоритмами, лежащими в основе современных цифровых платформ. На сайте урокцифры.рф школьники прошли специальный тренажёр, состоящий из пяти интерактивных игр. Каждая из них знакомит с ключевыми ИТ-профессиями: «Площадь интересов» посвящена работе дата-сайентиста, «Трасса доставки данных» — бэкенд-разработчика, «Библиотека гипотез» — дата-аналитика, «Зал взвешенных решений» — A/B-тестированию.

Особенностью урока стала благотворительная составляющая: за успешное выполнение заданий ученики получали виртуальные баллы, которые компания конвертирует в реальные пожертвования в пользу благотворительных организаций.

Директор департамента поиска и рекомендаций Авито Андрей Венжега отметил, что цель таких уроков — увлечь школьников миром ИТ, помочь им с выбором будущей профессии и на понятных примерах обучить логике и работе с данными. Программа рассчитана на разные возрастные группы — от начальных классов до старшеклассников.

Урок проведён в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».