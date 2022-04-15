В Казани прошел отборочный тур VII республиканского фестиваля «Балкыш»

В казанском Доме культуры имени Ленина состоялся отборочный тур VII Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние».

В первом отборочном туре приняли участие около 3 тыс. человек в номинациях «Автор-исполнитель», «Художественное слово», «Эстрадный вокал» и «Хореография».

Фото: © Арина Потапова

«Фестиваль „Балкыш“ — это уникальный проект для людей старшего возраста, настоящий праздник для наших ветеранов, который они с нетерпением ждут каждый год. Люди пожилого возраста открывают в себе много талантов, участвуя в нашем конкурсе», — отметила председатель комиссии Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ по вопросам организации досуга пенсионеров Татьяна Кузьменкова.

«За время своего существования фестиваль занял достойное место в культурной жизни республики, завоевав любовь и признание участников и зрителей», — подчеркнула она.

Фото: © Арина Потапова

В заключительных отборочных турах приняли участие около 3 тыс. ветеранов, а всего по Татарстану в предварительных прослушиваниях поучаствовали свыше 20 тыс. человек.

Мероприятие этого года посвящено 35-летию региональной общественной организации ветеранов Татарстана. Кроме этого, в этом году отметит десятилетие своего существование и сам фестиваль «Балкыш».

Гала-концерт фестиваля намечен на 29 апреля, он пройдет в концертном зале Татарской филармонии имени Тукая.